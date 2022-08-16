«В 95% это человеческий фактор»: Кузюров назвал причины лесных пожаров

На сегодняшний день в Приволжском федеральном округе зафиксировано 394 лесных и природных пожара на общей площади 1,7 тыс. гектаров. В Татарстане в этом сезоне пока лесных пожаров не допущено. Об этом сообщил на брифинге в Казани министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

«Наибольшее количество лесных пожаров произошло в таких субъектах округа, как Пермский край (82 случая на площади 257 гектаров), Нижегородская область (64 случая на площади 388 гектаров), Башкортостан (46 случаев на площади 294 гектара), Оренбургская (42 случая на площади 498 гектаров) и Кировская области (42 случая на площади 103 гектара», — проинформировал он.

Глава Минлесхоза РТ подчеркнул, что возгорания не возникают сами по себе. В большинстве случаев пожары в лесах и на пограничных к ним зонах случаются по вине людей.

«По статистике в 95% причиной лесных пожаров служит человеческий фактор. От простого выбрасывания сигареты в окно автомобиля может начаться пожар. Поэтому профилактическую работу мы не прекращаем ни на один день», — сообщил Кузюров.

Для предупреждения лесных пожаров в этом году в Татарстане было создано 2,4 тыс. километров новых противопожарных минерализованных полос, выполнены работы по строительству новых дорог противопожарного назначения протяженностью 75 км. Кроме того, благоустроены более 200 зон отдыха людей в лесах и установлены информационные стенды и аншлаги на противопожарную тематику.

«Мы должны всегда трубить во все фанфары, когда наступает такой период. Мы должны ежедневно доводить информацию до нашего населения. Техногенная нагрузка от промышленных объектов на наши леса колоссальная, особенно на юго-востоке республики», — заключил министр.

В беседе с журналистами он отметил, что Татарстан заключил со всеми соседними регионами соглашение о взаимодействии в случае возникновения лесных пожаров. При необходимости на помощь соседям республика направляет свои силы и средства.

«Мы с каждым соседом заключаем соглашение о взаимодействии, где прописываем все силы, средства и ресурсы, которые могут быть привлечены как для помощи им, так и помощи с их стороны нам в части ликвидации возможных возгораний. К примеру, в прошлом году мы помогали нашим коллегам из Удмуртии. С 2010 года у нас были созданы линии разграничения, и мы за ними следим», — добавил Кузюров.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что пожароопасная обстановка в лесах Татарстана из-за аномальной жары сохранится до конца августа.