Пожароопасная обстановка в татарстанских лесах сохранится до 21 августа

Пожароопасная обстановка в лесах Татарстана из-за аномальной жары сохранится как минимум до 21 августа. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Сейчас август, приближается осень, но несмотря на это, температура воздуха остается высокой. Это довольно-таки нетипичное явление. По данным Гидрометцентра РТ, как минимум до 21 августа на территории Татарстана сохранится четвертый, высокий класс пожарной опасности в лесах. При этом в ряде муниципальных районов ожидается пятый, чрезвычайно высокий класс пожарной опасности в лесах — Заинском, Альметьевском, Апастовском, Кайбицком», — сказал он.

В связи с этим Министерством лесного хозяйства РТ было инициировано введение второго в этом году ограничения пребывания граждан в лесах, которое действует в настоящее время. Ограничения установлены с 9 августа Постановлением Кабинета Министров РТ общей продолжительностью 21 календарный день. Ограничения установлены в отношении лесов, расположенных на землях лесного фонда республики в границах всех муниципальных районов.

В период действия постановления ограничено пребывание людей в лесах, въезд в них транспортных средств и проведение определенных видов работ, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования людей, осуществляющих деятельность по использованию лесов в соответствии с действующим законодательством.