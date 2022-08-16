Минлесхоз напомнил о возросших в 10 раз штрафах за нарушение правил безопасности в лесах

С начала лета по всей России увеличен размер штрафов за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. Всего с начала года татарстанцы были оштрафованы на общую сумму 120 тыс. рублей. Об этом сообщил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров на брифинге в Казани.

«Согласно федеральному закону, с 8 июня увеличен размер штрафов. Теперь нарушение правил пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа по статье 8.32 КоАП на граждан в размере от 15 до 30 тыс. рублей. До внесения изменений размер штрафа составлял от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Для должностных лиц размер штрафов сейчас составляет от 30 до 50 тыс., до внесения изменений штраф составлял от 10 до 20 тыс. рублей, для юрлиц административное наказание сейчас составляет от 100 до 400 тыс. рублей, до внесения изменений штраф составлял от 50 до 200 тыс. рублей», — сказал он.

Министр доложил, что в 2022-м в республике лесных пожаров пока не случалось. Однако с начала года зарегистрировано 407 термических точек и 281 случай возгораний на территориях, граничащих с лесным фондом, на общей площади 8,6 гектара.

Кузюров подчеркнул, что если гражданин спровоцировал лесной пожар и лесам был причинен ущерб, его могут привлечь к уголовной ответственности (по статье 261 УК РФ). На сегодня уголовных дел в регионе возбуждено не было.

В 2022 году государственными лесными инспекторами Татарстана были составлены четыре протокола об административных правонарушениях за нарушение требований пожарной безопасности в лесах, вынесено 12 постановлений о назначении административного наказания, в том числе выписаны 10 штрафов на общую сумму 120 тыс. рублей и выданы два постановления в виде предупреждений.

Глава Минлесхоза рассказал, что пожарную безопасность в лесах обеспечивают 20 лесопожарных станций второго типа ГБУ «Лесхоз», пять лесопожарных станций третьего типа ГБУ «Лесопожарный центр» и 14 пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря. При ЧС в регионе предусмотрено дополнительное привлечение сил и средств подразделений пожарной охраны и организаций численностью более 1 тыс. человек, в оснащении которых имеется 368 единиц различной техники.