В шести регионах России уровень коллективного иммунитета близок к 80%

В шести регионах России первую вакцинацию от коронавирусной инфекции прошли около 80% населения, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с Президентом РФ Владимиром Путиным.

«Через три недели эти регионы приблизятся к искомой цифре», — приводит слова Голиковой специальный корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram.

В число регионов — лидеров по вакцинации вошли Московская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Тува, Карелия и Чукотка. Также к необходимому уровню иммунизации жителей близки Москва и Липецкая область.

Ранее Голикова сообщала о том, что для успешной борьбы с пандемией от коронавируса необходимо привить не менее 80% населения.

Президент Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что в текущей эпидситуации необходимо нарастить темпы прививочной кампании, чтобы сбить заболеваемость Covid-19.