В трех регионах РФ уровень заболеваемости Covid-19 превысил среднероссийский

Заболеваемость коронавирусной инфекцией выше среднероссийского уровня отмечается в трех регионах России: в Хабаровском крае, а также в Самарской и Омской областях. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании Президента РФ с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

«В трех регионах рост заболеваемости за последнюю неделю, 44-ю, превышает среднероссийский: это Хабаровский край, Самарская и Омская области. Коллеги предпринимают соответствующие усилия. Два региона вчера были заслушаны на координационном совете Председателем Правительства — это Хабаровский край и Самарская область: ими были доложены принимаемые меры», — отметила Голикова.

Кроме того, по словам вице-премьера РФ, за нерабочую неделю показатель заболеваемости в России увеличился еще на 2,1 процента.

Однако, Голикова отметила, что заболеваемость коронавирусом в Москве, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, в Чеченской Республике, а также на Алтае и в Республике Калмыкия за последнюю неделю, напротив, понизилась.

Напомним, 20 октября Президент РФ Владимир Путин подписал указ об объявлении периода с 30 октября по 7 ноября нерабочим, указав, что главы регионов в зависимости от эпидемиологической ситуации в конкретных субъектах имеют право принимать дополнительные меры по борьбе с коронавирусом.

Так, в Республике Татарстан было принято решение с 22 ноября ввести QR-коды для проезда в общественном транспорте, о чем сообщал «Татар-информ».