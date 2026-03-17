В 2026 году в «Зарнице 2.0» приняли участие более 35 тыс. детей и подростков Татарстана

С начала марта в Татарстане стартовали школьные этапы всероссийский игры «Зарница 2.0». За первые недели в ней приняли участие более 35 тыс. детей и подростков республики. Об этом «Татар-информу» рассказал помощник Раиса Татарстана, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«В прошлом году в „Зарнице 2.0“ поучаствовали более 10 тыс. команд из Татарстана – это порядка 105 тыс. ребят. В этот раз ожидаем не меньше, уже со старта игры в 2026 году в ней поучаствовали более 35 тыс. человек», – рассказал собеседник агентства.

Тимур Сулейманов уверен, что в этом году участников игры станет еще больше, хотя количественный критерий, на его взгляд, не является главным. Важно, чтобы ребятам самим был интересен подобный формат, где они могут многое узнать об истории страны и получить ряд полезных навыков, пояснил он.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.