В Татарстане стартовал третий сезон военно-патриотической игры «Зарница 2.0»

В Татарстане стартовал третий сезон Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0». На ней подростки и молодежь со всей России под руководством опытных наставников учатся стратегически мыслить, преодолевать трудности и развивают тактическое мышление. Проект дает полезные для жизни навыки и постигают нюансы работы с современными технологиями, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе «Движения первых» в РТ.

«Отрадно видеть, что легендарная "Зарница", знакомая многим поколениям россиян, обретает новое дыхание в формате "Зарница 2.0". Сегодня патриотизм и защита Родины — это не только умение обращаться с оружием, но и способность противостоять информационным атакам, которые обрушиваются на наших детей в сети. Внедрение в игру блоков по кибербезопасности и обнаружению фейков — это не дань моде, а насущная необходимость. Современный бой, будь то на поле или в информационном пространстве, требует от ребят цифровой грамотности и умения работать с данными. Когда школьник, выступая в роли оператора БПЛА или военкора, учится отличать правду от дезинформации, он формирует в себе "цифровой иммунитет". Уверен, что многие родители по достоинству оценят этот аспект игры, ведь сейчас как никогда важно научить детей критически мыслить», - прокомментировал для агентства основатель одной из сетей компьютерных клубов Ильяс Мамонтов.

В третьем сезоне «Зарницы 2.0» организаторы предусмотрели различные игровые механики в зависимости от возраста участников. Так, например, дети младшей возрастной категории (7-10 лет) освоят базовые навыки первой помощи, основы строевой подготовки, станут участниками маршрутной игры «Зарничка 2.0». Для молодых людей в возрасте от 14 до 17 лет и от 18 до 23 лет предусмотрены отрядные состязания и состязания по условно-военным специальностям: оператор БПЛА, командир, военкор, штурмовик, медик, инженер-сапёр и связист. Помимо прочего, на разных этапах игры ребят ожидает ряд новых испытаний. Во время муниципального и регионального этапов участники преодолеют кросс на дистанцию 3 км, юноши будут состязаться в подтягиваниях, а девушки – в отжиманиях. В ходе окружных сборов пройдет отрядное состязание «марш-бросок» с использованием лазертага и дронов.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Министерства молодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.