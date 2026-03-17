Тимур Сулейманов: «Зарница 2.0» – испытание характеров, где нужно проявить командный дух»

Игра «Зарница 2.0» – это большое испытание для характеров школьников, где самыми важными качествами становятся командный дух и сплоченность. Об этом на открытии одного из школьных этапов игры в Казани заявил помощник Раиса Татарстана, руководитель «Движения первых» в РТ Тимур Сулейманов.

«Зарница 2.0» не только останется в памяти у ребят, но и будет иметь большой отложенный эффект. В каждом классе, параллели, школе мы увидим единение и командный дух. Это больше чем просто игра – это испытание характеров, где важно проявить себя как команда», – сказал он.

На школьном этапе участников ждут несколько станций с различными испытаниями: оказание первой помощи, управление БПЛА, сборка и разборка автомата Калашникова, конкурс на знание истории и надевание и снятие противогаза на время.

«Мне очень нравятся такие патриотические мероприятия. Хочу, чтобы мне здесь было одновременно и весело, и серьезно. Все-таки «Зарница 2.0» – очень важное мероприятие, где можно обучиться огромному количеству полезных навыков», – поделилась одна из участниц игры Иркя Алтынбаева.

Указ о создании движения летом 2022 года подписал Президент России Владимир Путин. Татарстанское отделение всероссийской организации «Движение первых» возглавил бывший глава Минмолодежи республики Тимур Сулейманов. Указ о создании Республиканского координационного совета, который будет работать во взаимодействии с «Движением первых», 14 февраля 2023 года подписал Раис Татарстана Рустам Минниханов.