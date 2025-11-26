В 2026 году «Наш двор» в Зеленодольске начнется с самых востребованных территорий

В Зеленодольске определены дворы, с которых стартует программа «Наш двор» в 2026 году. Приоритет отдан тем территориям, по которым жители оставили наибольшее количество обращений и сообщений в социальных сетях.

Одной из таких точек стала территория многоквартирного дома на ул. Гоголя, 58. Ранее выполненное благоустройство не учло особенностей рельефа, что привело к техническим просчетам и последующему скоплению дождевой воды на пешеходных маршрутах.

В следующем году этот двор включен в первую очередь работ: благоустройство будет выполнено с соблюдением всех необходимых технических требований, что позволит устранить проблему водооттока и привести территорию в нормативное состояние.

До начала основной кампании сотрудники управляющей компании уже принимают временные меры для отвода дождевой воды.

В программу «Наш двор» на 2026 год в Зеленодольском районе вошли 62 двора, из них 43 – в городе Зеленодольске. В перечень включены территории по следующим адресам: ул. Карла Маркса, д. 56, 58, 37А, 22; ул. Паратская, д. 13, 2, 26, 24, 15, 10; ул. Энгельса, д. 12, 18, 24, 22, 20, 10, 16, 14; ул. Ленина, д. 60; ул. Футбольная, д. 1; ул. Рогачева, д. 19, 1, 17, 21, 23; ул. Фрунзе, д. 16, 14, 18; ул. Космонавтов, д. 3, 5; ул. Комсомольская, д. 6; ул. Засорина, д. 14, 16; ул. Первомайская, д. 45, 47; ул. Пионерская, д. 28; ул. Мира, д. 18; ул. Школьная, д. 44, 46, 48; ул. Гагарина, д. 13; ул. Гоголя, д. 56, 58; ул. Декабристов, д. 10; ул. Татарстан, д. 15А, 24; ул. Украинская, д. 19, 21, 7, 7А.

Программа «Наш двор» реализуется по инициативе Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора, охвачено около 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.