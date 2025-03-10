В Фонде жилищно-коммунального хозяйства РТ выявили 879 нарушений за год

В 2024 году Госжилинспекцией по результатам 2,6 тыс. обследований в Фонде жилищно-коммунального хозяйства РТ выявили 879 нарушений. Об этом заявил начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин на заседании круглого стола в Госсовете республики.

По его словам, чаще всего нарушались сроки работ и качество их выполнения, не обеспечивались единообразие и порядок технического контроля за качеством выполнения работ, были ошибки и в подготовке проектной документации.

«Подрядчики работают по-разному, но за них всех отвечает региональный оператор, - подчеркнул Тыгин. - Если подрядчик хорошо отработал, проблем нет. Если отработал хуже, дело доходит до судебного решения. Так, судом было наложено 16 штрафов».

При этом он отметил, что есть немало примеров и добросовестной работы подрядчиков.

Также начальник Госжилинспекции предложил создать Единый проектный центр стандартизации проектирования, а также Единую службу технадзора на базе органа исполнительной власти.

Ранее сообщалось, что в прошлом году в Татарстане в рамках программы капремонта освоили более 7 млрд рублей.