В 2024 году в Татарстане освоили более 7 млрд рублей в рамках программы капремонта

В прошлом году в Татарстане в рамках программы капремонта освоили более 7 млрд рублей. Об этом заявил председатель комитета по жилищной политике и инфраструктурному развитию Андрей Егоров на заседании круглого стола в Госсовете РТ.

Напомним, что сегодня в республиканском парламенте обсудили вопросы правоправоприменительной практики в сфере организации и проведения капремонта общего имущества в МКД. Участие в заседании приняли депутаты парламента, руководители профильных министерств и ведомств, кроме того, в режиме видеосвязи к обсуждению актуальных вопросов присоединились представители муниципальных районов республики.

Как отметил Егоров, несмотря на слаженную работу всех органов государственной и муниципальной власти в части проведения капремонта в многоквартирных домах, у собственников жилья еще остаются вопросы.

«В таком составе с участием представителей профильных ведомств и муниципалитетов мы собираемся впервые. Депутатам, а также в органы исполнительной власти поступают обращения граждан по вопросам капремонта домов. В прошлом году в рамках программы капремонта было освоено более 7 млрд рублей. Тем не менее, вопросы все равно есть и хотелось обсудить дальнейший вектор развития», - сказал он.

О результатах контроля за соблюдением проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 2024 году доложил начальник Госжилинспекции РТ Александр Тыгин.

«В прошлом году мы ограничивались обсуждениями данной темы на территориях, но, на мой взгляд, самое правильное будет использовать площадку с участием профильного парламентского комитета, потому что обсуждать данную тематику в отрыве от законодательного обеспечения невозможно. На сегодняшний день нас беспокоит больше всего не процедура капитального ремонта, а именно специальные счета», – подчеркнул он.

Спикер добавил, что в прошлом году сотрудники Госжилинспекции обошли 18 тыс. домов. В процессе обхода они проанализировали, как собственниками формируются фонды капремонта.

«В настоящее время практически в 99% домах жилого фонда такие накопления ведутся. И это очень важно. Так формируется фонд каждого дома, – подчеркнул Тыгин. – Мы видим, что у регоператора охват очень высокий – в 16 489 домах накопление осуществляется на общем счете регионального оператора, остальные 1300 домов – на специальных счетах. Мы вышли на цифру почти 5,4 млрд годового накопления. Это очень серьезные ресурсы».