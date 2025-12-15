В 2025 году товарооборот между Татарстаном и Афганистаном увеличился в два раза

За одиннадцать месяцев текущего года товарооборот между Татарстаном и Афганистаном увеличился в два раза и составляет 10% от товарооборота между Россией и Афганистаном. Об этом «Татар-информу» рассказали в Российском деловом центре в Афганистане.

«За одиннадцать месяцев 2025 года товарооборот между Россией и Афганистаном составил 503 млн долларов. В прошлом году он составлял 239 млн долларов. Рост более чем в два раза. В основном из России в Афганистан поставлялись нефтепродукты, мука, пшеница, пиломатериалы, минеральные удобрения, растительные масла, электрооборудование и нефтегазохимическое оборудование. Из Афганистана – сухофрукты, минералы (хром, тальк, свинец, сурьма, цинк, марганец), строительные материалы», – отметил руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«Татарстан является одним из регионов лидеров по товарообороту с Афганистаном с показателем 51 млн долларов», – добавил руководитель агентства.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов заявил Чрезвычайному и Полномочному послу Афганистана в России Гуллу Хассану Хассану, что Татарстан как один из регионов Российской Федерации заинтересован в расширении поставок в Афганистан промышленной продукции.