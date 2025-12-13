news_header_top
Общество 13 декабря 2025 11:55

Татарстан и Афганистан готовят к запуску международный транспортный коридор

Фото: © «Татар-информ»

Между Россией, отправной точкой будет Татарстан, и Афганистаном планируется запустить Международный исламский коридор. Проект предполагается осуществить при содействии Российского делового центра в Афганистане.

Коридор должен пройти через территорию России, с началом маршрута в Татарстане. Далее – Туркменистан и Афганистан, сообщил «Татар-информу» руководитель Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

«Подготовлена рабочая документация. В ближайшее время ожидаем подписание трехстороннего соглашения. Исламский коридор станет важным элементом грузоперевозок халяльной продукции. В дальнейшем будут разработаны маршруты как по суше, так и по реке и морю», – рассказал глава делового центра.

Также он подчеркнул, что это альтернативный маршрут развития экспорта-импорта продукции между Россией и Афганистаном, и отметил, что в Татарстане имеется вся инфраструктура для реализации данного проекта.

«Из России в Афганистан будут экспортироваться нефтепродукты, растительные масла, мука, сахар, электрооборудование, нефтегазовые оборудование, автомобильные запчасти. В отличие от других маршрутов, новый маршрут отличается невысокой стоимостью перевозки грузов», – резюмировал Рустам Хабибуллин.

#Афганистан #торговля #Татарстан
