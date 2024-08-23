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Замдиректора ФСИН России проверил ход строительства нового СИЗО в Казани
Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с заместителем директора Федеральной службы исполнения наказаний, генерал-лейтенантом внутренней службы Рустамом Степаненко. На встрече обсуждалось строительство нового следственного изолятора на 1000 мест в Казани. Об этом сообщает пресс-служба пенитенциарного ведомства.
Также Степаненко посетил строительную площадку нового СИЗО на улице Гудованцева. Замглавы ФСИН России отметил положительную динамику в части сроков выполнения строительно-монтажных работ.
Строительство следственного изолятора на участке площадью 15 гектаров в Казани планируют завершить к 2025 году. На его территории будут расположены контрольно-пропускной пункт, административное здание, шесть режимных корпусов, включая корпуса для женщин и несовершеннолетних, отдельный корпус для проведения длительных и краткосрочных свиданий с прачечной, кухней, столовой, гаражом, а также продовольственный и вещевой склады. Кроме того, будет построен корпус кинологической службы, городок для подготовки личного состава изолятора с полосой препятствий и площадкой для строевой подготовки, а также спортивный корпус для сотрудников с тиром, тренажерным залом и залом для борьбы.
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