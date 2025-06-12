В 2025 году Сабантуй отпразднуют в 45 странах за пределами России

В 2025 году Сабантуй отпразднуют в 45 странах, не считая Россию. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев в интервью РИА «Новости».

«Наши активисты, автономии при поддержке Всемирного конгресса татар и Минкультуры Татарстана проводят порядка 4 тыс. Сабантуев, не зря мы говорим: "Сабантуй шагает по планете". За пределами России праздник в этом году проводится в 45 странах, где действуют наши центры», – сказал он.

Среди таких стран: Таиланд, Дубай, Ташкент, Азербайджан, Австралия, Турция, Финляндия. В каких-то из перечисленных государств Сабантуй провели впервые, а в некоторых «праздник плуга» давно стал традиционным мероприятием, отметил Шайхразиев.

«В Дубае Сабантуй каждый год собирает 2-2,5 тыс. человек, в этом году было уже почти 4 тыс. гостей <…> Есть страны, где Сабантуй <…> проводится на протяжении нескольких десятилетий. Например, в Австралии, куда татары переехали более 100 лет назад, в Турции, Финляндии. Сабантуй в этих странах стал уже гордостью для нас», – подчеркнул он.