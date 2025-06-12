Шайхразиев: В Казани Сабантуй состоится 21 июня

В Казани Сабантуй проведут 21 июня. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев в интервью РИА «Новости».

«Череда Сабантуев прошла в селах, районных центрах, в эти выходные праздник состоится в крупных городах, 21 июня – в Казани. Действительно, кульминация наших Сабантуев – в столице республики», – сказал он.

Он отметил, что всего в 2025 году проведут около 4 тыс. Сабантуев в разных субъектах России.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал Сабантуй важным символом трудолюбия, уважения к традициям и культурного единства, а не просто праздником завершения весенне-полевых работ.

«От наших предков мы знаем, что только неустанным трудом можно добиться богатого урожая и открыть новые возможности для дальнейшего поступательного развития», – подчеркнул руководитель республики.