Шайхразиев назвал главное отличие сельского Сабантуя от городского

В селах люди участвуют в Сабантуях, а в городах – просто смотрят. В этом главное отличие между сельским и городским празднованием «торжества плуга», сообщил заместитель премьер-министра РТ Василь Шайхразиев в интервью РИА «Новости».

«Сегодня между сельским и городским Сабантуем есть одна существенная разница: в деревнях на праздник идут, чтобы поучаствовать в нем, а в городах – чтобы посмотреть», – сказал он.

Шайхразиев напомнил, что дословно «сабан туе» означает торжество плуга и свадьбу. Исторически, завершив весенние полевые работы, татары собирались и отдыхали перед сенокосом в течение недели-двух. В этот период они общались друг с другом, молились о хорошем урожае.

Зампремьер-министра РТ отметил, что Сабантуй – это не только национальные игры и концерты, соревнования и борьба, но и гостеприимство татарской души.