В 2024 году в Казани пройдет заседание генассамблеи Союза академий наук тюркского мира

В Год научно-технологического развития в Татарстане в Казани пройдет заседание генеральной ассамблеи Союза национальных академий наук тюркского мира с участием президентов объединений. Об этом на общем собрании Академии наук РТ сообщил ее президент Рифкат Минниханов.

«Мероприятие станет значимым событием для продвижения ведущей роли татарстанской гуманитарной науки в тюркском научно-образовательном пространстве», — отметил он.

На сегодняшнем заседании были подведены итоги работы Академии наук в 2023-м и обозначены планы на будущий год. По словам Минниханова, задачи стоят очень амбициозные.

«В 2024 году нам предстоит создать единую с университетами, технопарками, промплощадками, предприятиями прозрачную экосистему с согласованной научной образовательной повесткой, унифицированными стандартами, объединенных общей платформой для обмена опытом самообучения. Только так мы сможем оперативно, в соответствии с быстро меняющимися рыночными и внешними условиями обеспечивать жизнеспособность идей и собирать команды для реализации прорывных проектов», — сообщил Рифкат Минниханов.

Также он подчеркнул, что на финансирование программы научно-технологического развития в Татарстане на 2024-2026 годы дополнительно выделено 723 млн рублей, которые пойдут на проекты развития и поддержку научных школ.

Отдельное внимание в будущем году будет уделено поддержке мероприятий для молодых учёных.

«Будут дополнительно поддержаны не менее восьми международных научно-просветительских мероприятий и более 40 научно-технических мероприятий для молодых исследователей», — добавил президент Академии наук РТ.

С обращением к членам Академии наук выступил и руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров. Он отметил успехи этого года, а также подчеркнул, что в грядущем Году научно-технологического развития нужно продолжать придерживаться высоких стандартов.

«Текущий год был самым успешным для наших университетов, научных организаций за последнее десятилетие. Впервые за 15 лет численность занятых в сфере научных исследований в регионе превысило 14 тыс. человек, а объемы внутренних затрат на науку увеличилось почти на 20%», — заявил Сафаров.

Он выразил надежду, что все организации высшей школы и науки найдут свое место в программе деятельности образовательного центра мирового уровня, который будет создан в Татарстане.

Отдельное внимание на заседании уделили депутату Госсовета РТ и экс-президенту Академии наук РТ Макзюму Салахову, которому Рифкат Минниханов вручил золотую медаль АН РТ.

Ранее Раис Татарстана Рустам Минниханов в своем послании Государственному Совету РТ объявил 2024-й в республике Годом научно-технологического развития. 14 сентября он подписал соответствующий указ.