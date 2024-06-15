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В 2024 году на «Эковесну» татарстанцы подали рекордное число заявок
В 2024 году на «Эковесну» татарстанцы подали рекордное количество заявок — более 1,2 тыс, что в 9 раз больше, чем в 2023-м. Об этом рассказал заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский, который был в числе приглашенных гостей акции «Особенности национальной уборки», прошедшей на берегу Казанки.
«Наибольшую активность проявили детские сады и школы. Это значит, что роль экологии в жизни татарстанцев — на первом плане», — отметил замглавы Минэкологии РТ.
Конкурс проводится в формате 8-недельного экомарафона, каждая неделя посвящена определенной теме. Сегодня состоялось награждение победителей «Эковесны-2024» в четырех номинациях: «экопомощник», «экообъединение», «экокоманда» и «экопартнеры», сообщается на сайте татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
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