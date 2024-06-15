Депутат Госдумы: Казань является лидером по реализации проекта «Чистая страна»

Казань является лидером по реализации проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия», в городе проводят множество экоакций, в которых участвуют сотни тысяч местных жителей. Об этом сказал депутат Госдумы России, зампредседателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган, который был в числе приглашенных гостей экоакции «Особенности национальной уборки», прошедшей на берегу Казанки.

«И это максимальное погружение в экологическую повестку нельзя было обойти стороной. Помимо того, что мы привлекаем внимание людей к экологии, необходимо в полной мере отдать дань уважения и благодарности руководству Республики Татарстан за бережное и ответственное отношение к природе», — цитирует парламентария татарстанское региональное отделение партии.

Коган подчеркнул, что забота об окружающей среде объединяет людей.

«Экология сегодня — очень дорогое занятие. Мы прекрасно понимаем, что необходимо развивать экономику, надо оказывать услуги населению, а качество жизни должно повышаться. И на этом фоне нельзя допускать ухудшения экологии. Важно найти золотую середину между защитой природы и развитием», — подчеркнул парламентарий.

По его словам, экологией надо заниматься системно, начинать следует с малого, к примеру, с отказа от одноразовых вещей или с правильной сортировки отходов.

Директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева отметила, что забота об экологии в числе приоритетных направлений руководства Татарстана.

«Татарстан — это очень колоритно и очень гостеприимно. Это всегда очень хорошие и интересные люди, много энергии. Забота об экологии — в числе приоритетных направлений руководства региона», — сказала она.

Фото: ТРО ВПП «Единая Россия»