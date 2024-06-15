В Казани на берегу Казанки прошел субботник-сабантуй

Субботник в формате экосабантуя прошел сегодня в Казани на пляже «Нижнее Заречье». Мероприятие состоялось в рамках Всероссийской акции «Особенности национальной уборки» фонда «Компас». В этом году такие уборки территорий уже были организованы в Ставропольском крае и в Подмосковье, а сегодня эстафету принял наш город.

Субботник стартовал на берегу Казанки в десять часов утра. Участников акции можно было легко узнать по разноцветным футболки и бейсболкам с эмблемами разных экологических движений. Над пляжем развивались яркие флаги, а по всей округе звучала бодрая музыка.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

«Сейчас в Татарстане проходит череда сабантуев, ну и мы не стоим в стороне. Хотим приурочить наше мероприятие к национальному празднику. Наши национальные композиции переделаны на современный лад, на пляже работает диджей», - рассказал «Татар-Информу» замминистра экологии и природных ресурсов РТ Егор Тарнавский.

Весь мусор активисты разделяли по фракциям, а водолазы Регионального отделения Русского географического общества в РТ тем временем исследовали дно реки.

«В течение 45 минут мы все здесь должны убрать. Отрадно, что с каждым годом мест, где много мусора, становится все меньше», - заметил Тарнавский.

Участников субботника приветствовали министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков и депутат Госдумы России, заместитель председателя Комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Александр Коган.

«Особенности национальной уборки» - отличная, «зеленая» акция, которая шагает по стране и объединяет огромное количество многонационального народа России через любовь к природе и Родине. Она напоминает нам, что окружающий мир нужно беречь и относиться к природным ресурсам бережно. Главный загрязнитель в стране и, наверное, в мире, - это человек», - сказал Коган.

Он отметил, что главная задача участников субботника заключается в том, чтобы «вместе пройти вдоль реки и посмотреть, как мы содержим окружающий мир, а также рассказать всем людям о том, что нужно меньше мусорить».

«Надеюсь, что берега будут чистыми», - отметил Коган.

Фото: © Наталья Рыбакова/«Татар-информ»

Директор Фонда поддержки и развития экологических инициатив «Компас» Татьяна Ковалева сообщила, что акция второй год шагает по стране.

«Фишка этой акции в том, что она проходит как праздник. Каждый регион демонстрирует свою культуру, историю, свои уникальные особенности. Наша задача - «раскрыть душу» каждого региона. Безусловно, Татарстан - край, которому можно многим похвастаться», - сказала Ковалева.

По ее словам, субботник впервые проходит «на фоне самого красивого вида за всю историю «Особенности национальной уборки»». И вообще, Казань - очень чистый и красивый город.

В ходе торжественной части мероприятия на берегу реки на импровизированной сцене было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Минэкологии РТ и фондом поддержки и развития экологических инициатив «Компас». Помимо уборки молодые люди активно участвовали в культурной программе, а подкрепить свои силы можно было на полевой кухне.