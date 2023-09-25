Татарстан хочет открыть бимодальные перевозки из Казани в Ульяновск на метеоре и поезде

АО «Флот РТ» и пригородная пассажирская компания «Содружество» ведут переговоры об открытии бимодальных перевозок из Казани до Ульяновска. Об этом сообщил генеральный директор акционерного общества Роман Лизалин.

«По Ульяновскому направлению с компанией “Содружество” хотели бы сделать некий концепт. Допустим, на скоростном метеоре человек из Казани добрался до Ульяновска, погулял там и обратно вернулся на поезде. И наоборот, приехал на поезде, а вернулся на метеоре. Люди просят. Думаю, постараемся реализовать это в следующем году, попробуем со следующей навигации», – рассказал спикер.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Рейсы по Волге между Ульяновском и Казанью были запущены на новом метеоре «Муса Джалиль» 25 августа по проекту «Великий Волжский путь». Метеор курсировал три раза в неделю.

В субботу, 23 сентября, Татарстан протестировал рейс из Елабуги в Сарапул также на новом «Метеоре-2020». Причал в Елабуге полностью готов принимать суда такого класса, однако необходимо благоустроить причальную инфраструктуру в Набережных Челнах, чтобы там могли останавливаться скоростные метеоры.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

«В виду ряда обстоятельств, в том числе уровня воды, не было возможности отправиться из Челнов в Сарапул, но над этим будем работать. Если рейс будет востребован, то, скорее всего, сможем соединить эти города, – отметил Лизалин. – Судно на подводных крыльях не сможет подойти к необорудованному берегу, поэтому нужен причал, дебаркадер».

По его словам, компания «Флот РТ» единственная в Татарстане осуществляет межрегиональные перевозки, и со следующей навигации это направление будет усилено. «Но поскольку компания была создана все-таки как социально направленная организация, то прежде всего ставим цель – обеспечить социальные перевозки, в том числе внутри республики», – уточнил гендиректор.

Фото: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»

Он добавил, что при этом планируется развивать и туристические маршруты как в республике, так и межрегиональные круизные направления. Для этого «Флот РТ» хочет принять на свой баланс круизное судно «Павел Миронов» и отремонтировать.

«Не уверен, что успеем к началу следующей навигации, там достаточно много вопросов, но постараемся хотя бы к середине, чтобы опробовать экскурсионное, туристическое направление. Судно простояло несколько лет, его надо ремонтировать. Это не быстро. Еще стоит судно “Адмирал”, оно раньше ходило, мы его тоже хотим отреставрировать», – поделился Лизалин.