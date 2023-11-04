В 2024-2025 годах в Татарстане по нацпроекту будет построено шесть поликлиник

В Татарстане по программе модернизации первичного звена национального проекта «Здравоохранение» в 2024-2025 годах будет построено шесть поликлиник, четыре центра врача общей практики (ВОП) и 58 фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП).

В последующие два года будет построено три поликлиники в Казани и одна в Нижнекамске, достроена поликлиника в казанском ЖК «Салават Купере», ВОПы будут построены в Казани и Альметьевске, уточнили в Минздраве РТ.

С целью создания комфортных условий пребывания, а также с учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями здоровья в рамках программы запланирован капитальный ремонт 415 медицинских учреждений. Уже отремонтировано 159 объектов. В 2024-2025 годах будет отремонтировано 256 объектов здравоохранения.

В следующем году в рамках программы модернизации первичного звена планируется приобретение медицинского оборудования для оснащения ФАПов центральных районных больниц. Будет приобретено 8709 единиц оборудования: спирометры, экспресс-анализаторы уровня холестерина в крови портативные, анализаторы гемоглобина крови, анализаторы уровня сахара крови портативные с тест-полосками. Диагностическое оборудование будет подключено к единой информационной системе с функцией удаленной передачи данных.

В Минздраве также привели данные по работам, выполненным в рамках реализации нацпроекта. Так, в 2021-2022 годах в Татарстане построено 44 объекта здравоохранения: три поликлиники, три врачебные амбулатории и детское поликлиническое отделение, один центр врача общей практики, 36 ФАПов.

В 2023 году завершено строительство детской поликлиники в поселке Дербышки в Казани и многопрофильной поликлиники в поселке Осиново Зеленодольского района. Кроме того, построено 25 ФАПов, начато строительство многопрофильной поликлиники в ЖК «Салават Купере».

Для нужд сельских поликлиник в 2021-2022 годах поставлены и введены в эксплуатацию 2847 единиц медицинского оборудования, в том числе аппараты КТ и МРТ, флюорографы, маммографы, передвижные и стационарные рентген-аппараты и аппараты УЗИ, холтеры ЭКГ и АД.

Кроме того, для оснащения всех фельдшерско-акушерских пунктов было закуплено 1638 автоматических дефибрилляторов, электрокардиографы с подключением к информационной системе «Единый кардиолог».

Также за 2021-2023 годы в рамках Программы было приобретено 526 единиц автомобильного транспорта.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.