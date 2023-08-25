Вояж Минниханова в Зеленодольский район: какие подарки получили Осиново и Васильево

Главным подарком для жителей Осиново стало открытие большой поликлиники

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Поликлинику ждали и жители, и медики»

В первую очередь Рустам Минниханов посетил село Осиново близ Казани, где главным подарком для жителей стало открытие большой поликлиники.

Глава Зеленодольского муниципального района Михаил Афанасьев признался, что жители Осиново очень нуждались в медучреждении. Это село одно из самых крупных в Татарстане и продолжает стремительно расти за счет жилого массива «Салават Купере».

«С вводом этого объекта качество жизни наших людей повысится. Я хочу сказать спасибо за этот объект от лица всего населения, сейчас появилась возможность получать качественное медицинское обслуживание рядом с домом», – отметил руководитель района.

Михаил Афанасьев признался, что жители Осиново очень нуждались в медучреждении Фото: rais.tatarstan.ru

Раис РТ поблагодарил строителей за быструю и ответственную работу, а также напомнил, что медучреждение построено по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Здравоохранение». Раис РТ также поблагодарил Президента России Владимира Путина за внедрение этой программы.

«Событие очень важное, потому что каждый из нас так или иначе обращается к докторам, и то, что такой крупный центр появился у жителей, означает, что им не надо будет ехать за медпомощью в Зеленодольск и Васильево. Срок оказания помощи сократится, все будут получать необходимую поддержку вовремя», – отметил Раис РТ.

Поликлиника оснащена самым современным медицинским оборудованием Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Найти персонал было нетрудно»

В новой поликлинике будут обслуживать и детей, и взрослых. В одну смену она сможет принимать до 400 человек.

Общая площадь медучреждения составила чуть больше 6 тысяч квадратных метров. В ее строительство вложили 675 млн рублей.

Поликлиника оснащена самым современным медицинским оборудованием: компьютерным томографом, цифровым рентген-аппаратом, УЗИ, эндоскопами. Есть физиотерапевтическое оборудование, все необходимое для лор-врача и офтальмолога, компьютерный анализатор эхо-сигналов и электрокардиографы. В поликлинике предусмотрен и дневной стационар на 14 мест.

«Сейчас в поликлинике работает порядка ста человек. Найти персонал было нетрудно, потому что поликлиника новая, здесь новое оборудование» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Сейчас в поликлинике работает порядка ста человек. Найти персонал было нетрудно, потому что поликлиника новая, здесь новое оборудование, врачи могут развиваться и получать удовлетворение от своей работы», – отметил в беседе с «Татар-информом» главный врач Зеленодольской ЦРБ Рамиль Мухаматдинов.

«Любите свою работу и, конечно, пациентов»

Обслуживать поликлиника будет более 15 тысяч жителей. Главврач рассказал, что это жители Осиново, Ремплера, Воронино, Новой Туры и Новониколаевки.

Рамиль Мухаматдинов: «Медики долго ждали эту поликлинику, потому что до этого мы вели прием в двух приспособленных помещениях площадью всего 1,6 тыс. квадратных метров» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Медики долго ждали эту поликлинику, потому что до этого мы вели прием в двух приспособленных помещениях площадью всего 1,6 тыс. квадратных метров. Здесь полноценно 6 тысяч “квадратов”, передовое медицинское оборудование, для людей созданы хорошие условия», – отметил Рамиль Мухаматдинов.

Рустам Минниханов вручил денежный сертификат, который можно потратить на укрепление материальной базы поликлиники, главному врачу Зеленодольской ЦРБ.

Рустам Минниханов вручил главврачу денежный сертификат, который можно потратить на укрепление материальной базы поликлиники Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Всех поздравляю, хорошей работы. Все условия созданы. Главное, чтобы был огонь в глазах. Любите свою работу и, конечно, пациентов», – обратился к медикам министр здравоохранения РТ Марсель Миннуллин.

Также в Осиново Рустам Минниханов ознакомился с работой гостиничного комплекса-кемпинга «Осиново». Он осмотрел модульные домики, установленные на территории, оценил создаваемые здесь спортплощадки.

Также в Осиново Рустам Минниханов ознакомился с работой гостиничного комплекса-кемпинга «Осиново» Фото: rais.tatarstan.ru

Строить кемпинг начали в сентябре 2022 года. Его стоимость составила более 200 млн рублей, из них 12,5 млн – грантовые средства Ростуризма, выигранные в 2022 году. В июле этого года он начал принимать туристов, к 1 августа здесь отдохнули около 50 человек.

В Васильево возродили «Мостопоезд 33»

Следующей точкой посещения Рустама Минниханова стал поселок городского типа Васильево.

Первым делом руководитель республики посетил возрожденное в прошлом году предприятие «Мостопоезд 33».

Руководитель республики посетил возрожденное в прошлом году предприятие «Мостопоезд 33» Фото: rais.tatarstan.ru

Оно было основано в 1939 году, однако в 2015-м прекратило работу. В 2022 году «Мостопоезд 33» снова начал работать. Раису республики рассказали, что в прошлом году здесь восстановили и реконструировали комплекс по хранению, перевалке и фасовке цемента, склады для хранения и продажи различных типов металлопродукции, общежитие, разгрузочный путь для выгрузки инертных материалов, медпункт и даже культурный центр.

После возобновления работы предприятие уже отгрузило 3 тысячи вагонов с инертными материалами, 1 тысячу вагонов с цементом и 500 вагонов с металлопродукцией.

Фото: rais.tatarstan.ru

«Сегодня Васильево на подъеме»

В Васильево Раис РТ прибыл в день двойного юбилея – сегодня поселение празднует 330-летие со дня основания и 95 лет с момента присвоения ему статуса «поселок городского типа».

«Были разные времена подъема и сложностей. Сегодня поселок городского типа на подъеме. Появляются новые объекты, общественные пространства. Мы видим, здесь живут прекрасные и трудолюбивые люди. Я заверяю, что Правительство республики поддерживало и будет поддерживать все начинания», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Он осмотрел выставку ретроавтомобилей, послушал местных музыкантов и оценил то, как преобразился парк «Леском». Это одно из любимых мест отдыха жителей и гостей поселка. Работы на стадионе начались в 2021 году. Здесь обустроили зоны отдыха, поставили детские и спортивные площадки, есть беговая дорожка и тропинки для прогулок. В этом году в парке оборудовали выход к воде и мостик.

«У Васильево была непростая судьба, были взлеты и падения. Но сейчас в Васильево взят курс на развитие и созидание. Мы благодарны нашему Раису за то, что была принята отдельная специальная программа социально-экономического развития поселка Васильево и мы уже видим позитивные изменения», – отметил глава района Михаил Афанасьев.

Раис РТ осмотрел выставку ретроавтомобилей, послушал местных музыкантов и оценил то, как преобразился парк «Леском» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он добавил, что еще поселку нужны детский сад, молодежный центр, здания ЗАГСа и исполкома. Глава пообещал, что все эти задачи будут решены.

Главным подарком на юбилей для жителей Васильево стало открытие модульного спортивного зала «Дуслык». Здесь можно будет заниматься мини-футболом, волейболом и баскетболом, легкой атлетикой, а в будущем и восточными единоборствами.

Главным подарком на юбилей для жителей Васильево стало открытие модульного спортивного зала «Дуслык». Руководитель республики встретился с тренерами и юными спортсменами Фото: rais.tatarstan.ru

Руководитель республики встретился с тренерами и юными спортсменами. Он заметил, что в Татарстане строятся новые спортивные объекты для повышения доступности массового спорта. В настоящее время на территории региона действует больше 11 тысяч спортивных объектов, из которых 354 расположены в Зеленодольском районе.

В Васильево появится Центр по подготовке участников соревнований юных пожарных и спасателей

Также Рустам Минниханов посетил васильевскую кадетскую школу-интернат имени Героя Советского Союза Николая Волостнова.

Рустам Минниханов посетил васильевскую кадетскую школу-интернат Фото: rais.tatarstan.ru

Учреждение было основано еще в 1929 году. Спустя сто лет, в 2019-м, в нем провели последний капремонт. Рабочие заменили кровлю, окна, инженерные сети, отремонтировали спальный корпус, учебные кабинеты, спортзал и пищеблок. Через два года также провели благоустройство территории и облицовку фасада.

Сейчас в школе учатся почти 600 детей, 84 из них проживают в интернате.

Большое внимание в школе уделяется пожарно-спасательному спорту Фото: rais.tatarstan.ru

Большое внимание уделяется пожарно-спасательному спорту. В апреле 2023 года кадеты стали победителями регионального этапа чемпионата по профмастерству «Профессионалы» РТ по компетенции «Спасательные работы» среди команд юниоров, а в отборочном этапе Всероссийского чемпионатного движения по профмастерству «Профессионалы-2023» команда заняла второе место.

Рустаму Минниханову сообщили, что на территории школы планируется также построить Центр по подготовке участников соревнований юных пожарных и спасателей.