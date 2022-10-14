В 2023 году в Пестречинском районе благоустроят на четыре двора больше, чем в 2022-м

На будущий год в Пестречинском районе Татарстана запланировано благоустройство 23 территорий по президентской программе «Наш двор». Это на четыре двора больше, чем в этом году. Об этом «Татар-информу» сообщили в администрации муниципалитета.

Большой ремонт состоится в девяти дворах Пестрецов, 12 будут отремонтированы в селе Кощаково, по одному — в Ленино-Кокушкине и Кулаеве.

Сейчас в селах проходят сходы граждан. Так, на вчерашней встрече с жителями в селе Пестрецы присутствовали проектанты от БТИ, сотрудники управляющих компаний и представители исполкома. Участники встречи обсуждали предварительные схемы по дворам.

Жильцы озвучили свои пожелания: они хотят видеть парковки и детские площадки. Также прозвучали вопросы о спиле старых деревьев и озеленении на придомовых территориях.

Часть территорий будет отремонтирована комплексно, то есть затронет обустройство двора и капитальный ремонт дома. Ближайшие сходы граждан состоятся 17, 18, 19 и 20 октября.

Все работы по «Нашему двору», запланированные на 2022 год, в Пестречинском районе Татарстана завершены.

Масштабную программу благоустройства дворов Татарстана в 2019 году инициировал Президент РТ Рустам Минниханов. За время реализации программы у более чем 2 млн татарстанцев появятся новые комфортные дворы — в сумме их будет 6923. А в 2022-м будет благоустроено 1200 дворов за 9 млрд рублей, о чем ранее сообщал «Татар-информ».

Ранее власти Пестрецов прокомментировали жалобы на снос огородов, о чем сообщал «Татар-информ».