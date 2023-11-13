В 2023 году товарооборот России и ОАЭ увеличился почти в два раза

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Товарооборот России с Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам первых восьми месяцев этого года увеличился почти в два раза. Об этом было сказано на встрече главы Минпромторга Дениса Мантурова с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Туком Аль-Марри.

Стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия в торговой и инвестиционной областях, приоритетные направления сотрудничества.

Участники встречи достигли соглашения касательно развития финансово-банковского взаимодействия и расширения сотрудничества в авиастроении, космонавтике, фармацевтике и цифровых технологиях, передает пресс-служба Кабмина.

Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ встретился с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер отмечал, что отношения двух стран развиваются весьма успешно: «Сейчас не буду говорить о конкретных цифрах — они впечатляют». Также на полях форума Раис Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с министром экономики ОАЭ Абдуллой бен Туком Аль-Марри. На встрече отмечалось, что по итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и ОАЭ вырос и составил 71 млн долларов.