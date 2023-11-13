Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В 2023 году товарооборот России и ОАЭ увеличился почти в два раза
Товарооборот России с Объединенными Арабскими Эмиратами по итогам первых восьми месяцев этого года увеличился почти в два раза. Об этом было сказано на встрече главы Минпромторга Дениса Мантурова с министром экономики ОАЭ Абдуллой бин Туком Аль-Марри.
Стороны обсудили широкий спектр вопросов взаимодействия в торговой и инвестиционной областях, приоритетные направления сотрудничества.
Участники встречи достигли соглашения касательно развития финансово-банковского взаимодействия и расширения сотрудничества в авиастроении, космонавтике, фармацевтике и цифровых технологиях, передает пресс-служба Кабмина.
Ранее сообщалось, что Президент РФ Владимир Путин на полях ПМЭФ встретился с коллегой из ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном. Российский лидер отмечал, что отношения двух стран развиваются весьма успешно: «Сейчас не буду говорить о конкретных цифрах — они впечатляют». Также на полях форума Раис Татарстана Рустам Минниханов провел переговоры с министром экономики ОАЭ Абдуллой бен Туком Аль-Марри. На встрече отмечалось, что по итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и ОАЭ вырос и составил 71 млн долларов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»