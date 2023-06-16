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ОАЭ рассчитывают принять миллион туристов из России в 2023 году
Двусторонний туризм России и Объединенных Арабских Эмиратов быстро развивается. В этом году, к примеру, ОАЭ рассчитывают принять миллион российских туристов. Об этом на встрече с Президентом России Владимиром Путиным на ПМЭФ-2023 рассказал его эмиратский коллега Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян.
«Спасибо, что дали возможность эмиратским компаниям выступить на этом форуме. У этого форума в этом году очень большая роль. Я считаю, что сотрудничество частного сектора — между частными секторами двух стран — [имеет] большую роль в развитии наших двусторонних отношений. Например, двусторонний туризм очень сильно развивается: мы надеемся, что в этом году примем миллион российских туристов», — заявил он.
Путин отметил, что отношения двух стран развиваются весьма успешно: «Сейчас не буду говорить о конкретных цифрах — они впечатляют».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что лидеры двух стран осмотрели стенды Объединенных Арабских Эмиратов, представленные на форуме.
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