Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Минниханов встретился с министром экономики ОАЭ на полях ПМЭФ
Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума встретился с министром экономики ОАЭ Абдуллой бен Туком Аль-Марри.
«Рад нашей новой встрече. Прошу передать слова благодарности руководству Объединенных арабских эмиратов за неизменное внимание к сотрудничеству с Татарстаном в рамках российско-эмиратских отношения», – приводит слова руководителя республики его пресс-служба.
По итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и ОАЭ вырос и составил 71 млн долларов.
Участники встречи обсудили состоявшийся в мае KazanForum, отметив, что делегация из ОАЭ была традиционно широко представлена. Минниханов также пригласил министра принять участие в KazanForum.
«Спасибо большое, что приняли нашу делегацию, это наша четвертая встреча с Вами. Когда речь идет о KazanForum, я сделаю все, чтобы моя команда приехала обязательно», – отметил министр.
В частности, он отметил, что готов расширять количество рейсов в Татарстан и работать по направлению халяль-индустрии (финансы).
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»