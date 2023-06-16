Минниханов встретился с министром экономики ОАЭ на полях ПМЭФ

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

Раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Петербургского международного экономического форума встретился с министром экономики ОАЭ Абдуллой бен Туком Аль-Марри.

«Рад нашей новой встрече. Прошу передать слова благодарности руководству Объединенных арабских эмиратов за неизменное внимание к сотрудничеству с Татарстаном в рамках российско-эмиратских отношения», – приводит слова руководителя республики его пресс-служба.

Фото: пресс-служба Раиса РТ.

По итогам 2022 года товарооборот между Татарстаном и ОАЭ вырос и составил 71 млн долларов.

Участники встречи обсудили состоявшийся в мае KazanForum, отметив, что делегация из ОАЭ была традиционно широко представлена. Минниханов также пригласил министра принять участие в KazanForum.

«Спасибо большое, что приняли нашу делегацию, это наша четвертая встреча с Вами. Когда речь идет о KazanForum, я сделаю все, чтобы моя команда приехала обязательно», – отметил министр.

В частности, он отметил, что готов расширять количество рейсов в Татарстан и работать по направлению халяль-индустрии (финансы).