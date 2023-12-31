В 2023 году число посетителей Казанского Кремля превысило 4 млн человек

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В этом году Казанский Кремль посетили более 4 млн человек. Итоги уходящего 2023-го музей-заповедник озвучил в своем телеграм-канале.

«Более 4 млн гостей и 60 выставочных проектов, новый музей Спасской башни, экскурсии, фестивали – этот год был ярким и запоминающимся!» – сказано в сообщении.

Согласно инфографике, музеи на территории Казанского Кремля посетили более 640 тыс. человек, еще 620 тыс. гостей приняли участие в экскурсиях от музея-заповедника.

Еще одним важным событием года стало открытие музея Спасской башни. Напомним, проект реставрации и музеефикации получил золотой диплом международной премии Golden Trezzini Awards – «Золотой Трезини».