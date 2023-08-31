Мультимедийный храм с лимитом на гостей: Спасская башня Казанского Кремля стала музеем

Главный вход в Казанский Кремль

Реставрация Спасской башни Казанского Кремля, а вместе с ней и помещения бывшей церкви Спаса Нерукотворного, завершилась 30 августа. Все работы лично оценил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Об этом «Татар-информу» рассказал главный архитектор Музея-заповедника «Казанский Кремль», начальник отдела мониторинга, сохранения и реставрации Рустем Забиров.

Спасская башня с надвратной церковью Спаса Нерукотворного – главный вход в Казанский Кремль. Через нее в объект культурного наследия ЮНЕСКО и главную достопримечательность города и попадают все гости. Исторически же башня связана с именем Ивана Грозного и его походом на Казань – строению почти 500 лет.

«В 1552 году, после взятия Казани Иваном Грозным, было принято решение о расширении Кремля на юг. Были возведены три башни: Юго-Западная, Юго-Восточная и Спасская башни, а также стены и прясла, соединяющие их. В 1562 году работы были завершены. Были построены два яруса с шатровым покрытием и с северной стороны пристрой в виде церкви Спаса Нерукотворного, которая была названа так в честь стяга, который Иван Грозный привез с собой. Поэтому решено было назвать башню Спасской», – рассказал Забиров.

Строили башню великие зодчие того времени – Постник Яковлев и Иван Ширяй. Памятники в их честь располагаются в сквере около Благовещенского собора Казанского Кремля. Первое время походная икона Ивана Грозного и другие реликвии штурма Казани хранились как раз в Спасской церкви. Сейчас, по словам руководителя Музея Спасской башни Марины Давыдовой, тот самый стяг с ликом Спаса Нерукотворного хранится в Оружейной палате Московского Кремля, а икона – в церкви Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище.

От вековых балок к мультимедийному музею

За прошедшие почти пять веков башня и церковь много раз перестраивались, не раз полыхали в пожаре. Внутри реставраторам удалось сохранить 250-летние потолочные балки, обгоревшие, но все же до сих пор прочные и лишь дополнительно укрепленные металлическими скобами. Первоначально у башни было лишь два яруса, деревянная крыша-шатер и небольшая дозорная вышка. Лет сто спустя, в 70-е годы XVII века, ее надстроили еще двумя ярусами, также с шатровым завершением. Прямоугольная церковь примыкает к башне по всей длине (с внутренней стороны Кремля), по фасадам и сейчас местами сохранен декор XVI века.

В ХХ веке в здании башни располагались и жилые помещения (военное время), и дипломатическая миссия, и одно время даже архитектурная мастерская. В помещении надвратной церкви репетировал передвижной театр Тинчурина. О полной реставрации главной, парадной башни казанской цитадели речь шла много лет. Первичный проект работ выполнила известный архитектор-реставратор высшей категории Светлана Мамлеева. Итоговый – реставраторы Гузель Исхакова и Татьяна Леонова и главный инженер проекта Григорий Руденко.

«Научную концепцию музея подготовил коллектив авторов во главе с директором Института археологии имени Халикова Академии наук РТ Айратом Ситдиковым. Художественную концепцию музея ­– московское архитектурное бюро IQ», – сообщили «Татар-информу» в пресс-службе музея-заповедника.

Герса, 30-килограммовые каменные ядра и колокол 1580 года

Музей Спасской башни рассказывает историю Казанской крепости в целом, этапы ее строительства и развития на протяжении веков, начиная с периода волжских булгар. Здесь представлены элементы оружия (наконечники стрел, пики, сабли, каменные и литые ядра и т.д.), макеты отдельных строений. Также много мультимедийного контента для детального погружения в тему экспозиции. На одной из стен воспроизведен интерьер надвратной церкви Спаса Нерукотворного.

Много тактильных станций – где-то посетителям предстоит собрать мегапазл, где-то отыскать артефакт в песке. В виде макета, к которому можно и нужно прикоснуться, икона Спаса Неруковторного (для посетителей с недостаточным зрением).

Но главный экспонат, пожалуй, – подъемный механизм опускной решетки ворот крепости (герсы). Саму ее частично видно в полу под стеклом, а также с улицы – при проходе через нынешний въезд Спасской башни. Прежде вход в крепость был Т-образным, с двумя герсами. Вторая, чуть меньше, также будет продемонстрирована посетителям.

На куполе самой башни транслируется при бое часов медиаинсталляция, также рассказывающая историю башни. Но здесь же, под куполом, и главное разочарование: выход на смотровую площадку башни и к колоколу 1580 года в результате в итоговом проекте реставрации не заложен, хотя первоначально такой вариант рассматривался.

Музей Спасской башни планирует ограничивать количество посетителей. За день планируется проводить получасовые сеансы для 10 групп до 15 человек. При посещаемости Казанского Кремля в высокий туристический сезон – по 15-20 тысяч человек в день – счастливчиками, которым удастся побывать внутри Спасской башни, окажутся считаные доли процента гостей. Работать музей будет круглый год. С 1 октября по 30 апреля с выходным по понедельникам, в высокий туристический сезон – без выходных.

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»