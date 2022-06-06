В 2022 году в Казани на благоустройство 9 парков и скверов потратят почти миллиард рублей

В татарстанской столице до конца текущего года планируется благоустроить 9 общественных пространств. Финансирование работ составит более 940 млн рублей. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома Казани Игорь Куляжев.

Он отметил, что летний период для многих горожан – время долгожданного отдыха и отпусков. Но для сферы городского благоустройства этот период является временем самых активных работ. В этом году в Казани продолжаются работы по преображению уже существующих пространств, а также по созданию новых благоустроенных общественных территорий.

«В Казани в 2022 году запланирована реализация 9 проектов по благоустройству общественных пространств, в том числе 8 объектов в рамках федерального проекта формирования комфортной городской среды», – сообщил Куляжев.

Он добавил, что финансирование этих мероприятий предусмотрено в размере 941 млн рублей. Из них 405 млн рублей – это средства федерального бюджета, еще 535 млн рублей выделены из бюджета республики.

Игорь Куляжев перечислил представленные к реализации проекты. В частности, речь зашла о завершении строительства первого парка в «Салават Купере» площадью 6 гектаров.

«Работы были начаты в прошлом году, тогда там были созданы дорожки из брусчатки, установлено освещение и системы видеонаблюдения. Проведено комплексное озеленение территории и подготовлен павильон. В этом году будут установлены детское спортивное оборудование, малые архитектурные формы и памп-трек. В планах – благоустроить водоем, установить фонтан, обустроить площадку для выгула собак и разбить общественный сад», – рассказал докладчик.

Еще одним знаковым событием станет начало создания большой парковой зоны вдоль правого берега реки Ноксы у ЖК «Светлая долина». Парк расположится на правом берегу реки Ноксы от ЖК «Лето» до Мамадышского тракта. Работы будут проходить в несколько этапов.

«Концепция благоустройства предполагает создание тихого природного парка с прогулочными дорожками и функциональными площадками», – подчеркнул Игорь Куляжев.

Другими проектами благоустройства города в этом году также станут парк «Малое Чайковое озеро», экокластер «Зеркала Татарстана», реконструкция сквера 100-летия образования строительной отрасли РТ и сада Рыбака (в Адмиралтейской слободе), обновление оборудования спортплощадок двух скверов – Аллеи Ветеранов Великой Отечественной войны в микрорайоне «Азино-1» и сквера по улице Академика Парина.

«Отдельное финансирование в этом году предусмотрено на работы по реконструкции Юнусовской площади. Эта старинная площадь XIX века расположена в сердце Старо-Татарской слободы и разделена улицами Фатыха Карима и Габдуллы Тукая на четыре сквера. В текущем году работы будут проведены в сквере возле Литературного музея Габдуллы Тукая», – резюмировал Игорь Куляжев.

