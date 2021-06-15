Арт- и аэроионотерапия: парк у озера Чайковое благоустроят с учетом медреабилитации

В Казани на территории парка у озера Чайковое будут предусмотрены зоны для реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы. Об этом на деловом понедельнике в мэрии столицы Татарстана рассказал заместитель руководителя исполкома Игорь Куляжев.

В этом году запланирована экологическая реабилитация парка у озера Чайковое с благоустройством прилегающей к озеру территории.

Озеро фактически делится на две части: Малое Чайковое и Большое Чайковое. «В текущем году запланированы работы по благоустройству озера Малое Чайковое», — уточнил Куляжев.

С учетом предложений заведующей отделом медреабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы Эльмиры Хусаимовой на территории будущего парка организуют различные площадки для реабилитации и восстановления пациентов, отдыха сотрудников больницы и горожан.

Парк будет разбит на зоны для арт-терапии, аэроионотерапии и фитотерапии со столами для мастер-классов. «Данный метод синергии для реабилитации пациентов еще нигде не применялся и является уникальным», — отметил докладчик.

Парк находится на территории Ново-Савиновского района за городской клинической больницей №7 по улице Чуйкова.