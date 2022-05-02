В 2021 году Минниханов заработал 8,6 млн рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов отчитался о своих доходах и доходах своей семьи за 2021-й. В прошлом году руководитель республики заработал 8,6 млн рублей (для сравнения: в 2020-м доход составил 8,24 млн). Документ опубликован на официальном портале руководителя республики.

В пользовании Президента Татарстана находятся жилой дом площадью 263,2 кв. метра и земельный участок в 414,9 кв. метра, принадлежащие его супруге.

Гульсина Минниханова заработала более 166,6 млн рублей, доходы по сравнению с 2020-м уменьшились (было 213,1 млн рублей). В собственности супруги Президента находятся три земельных участка, один гостевой и один жилой дом, а также квартира и одно машино-место.

О своих доходах также отчитался Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин. В 2021 году он заработал 21,8 млн рублей.

Ранее пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2021 год.