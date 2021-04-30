Президент Татарстана отчитался о доходах за 2020 год

Президент Татарстана Рустам Минниханов в прошлом году заработал 8,24 млн рублей — на 560 тыс. меньше, чем годом ранее. Декларация о доходах руководителя республики была опубликована сегодня.

В пользовании Президента РТ находятся жилой дом, площадь которого составляет 263,2 кв. метра, а также участок в 414,9 кв. метра, принадлежащие его супруге Гульсине. Сам Минниханов не владеет недвижимостью и транспортом.

В свою очередь, Гульсина Минниханова в 2020 году заработала 213,1 млн рублей — в два раза меньше, чем в 2019-м (480,8 млн).

Согласно декларации, данная сумма включает также доход от продажи имущества. В собственности супруги Президента РТ находятся три земельных участка (1 776, 414,9 и 363 кв. метра), гостевой дом площадью 110,7 кв. метров, указанный выше дом, а также квартира в 177 кв. метров и машино-место.