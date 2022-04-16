В 2021 году доходы Фарида Мухаметшина составили 21,8 млн рублей

В прошлом году Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин получил доход свыше 21,8 млн рублей. Сведения о его доходах, недвижимости и транспортных средствах появились на сайте Госсовета РТ.

Также в документе приведены доходы супруги Мухаметшина — в прошлом году она заработала 14,4 млн рублей. В их собственности находятся два дома, площадь которых составляет 257,1 и 308 кв. метров, две квартиры (520,8 и 153,3 кв. метра), а также земельный участок, гаражи и стояночные места для автомобилей.

Кроме того, в собственности Фарида Мухаметшина находятся два автомобиля — ГАЗ-21 «Волга» 1963 года выпуска, М-20 «Победа» 1954-го и два снегохода.

Напомним, что годом ранее Фарид Мухаметшин задекларировал доходы в 23 млн рублей.

Ранее «Татар-информ» сообщал о доходах Президента России Владимира Путина. За 2021 год, согласно декларации, он заработал более 10 млн рублей.