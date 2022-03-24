В Казани стартовал суд по громкому делу о краже 15 млн из сейфа Следкома РТ

Вахитовский районный суд Казани начал рассматривать дело о краже 15 млн рублей из сейфа Следственного комитета РТ. На скамье подсудимых трое - Руслан Нургалиев, Никита Карабаев, Даниил Елинсон.

По версии следствия, подсудимые помогли следователю-криминалисту Марату Шакирову, который организовал кражу. К слову, его дело выделено в отдельное производство.

Ожидается, что на процессе прокурор огласит обвинение, после чего суд допросит свидетелей по делу и подсудимых.

Фото: © Елена Саляхова

Ранее «Татар-информ» сообщал, что что в Казани задержали следователя-криминалиста Марата Шакирова. Мужчина обвиняется в краже 15 млн рублей из сейфа отдела Следственного комитета РТ.

Следователи установили, что Шакиров провернул кражу не один, в этом ему помогли еще четверо жителей Альметьевска. Мужчины в масках проникли в здание Следкома РТ и похитили сейф с деньгами, вещественные доказательства по одному из уголовных дел.

Криминалист попался полицейским, когда пытался уехать из Казани. Его сообщников задержали в Альметьевске.

Пятый фигурант дела Дживан Мхитарян ударился в бега, сейчас он находится в розыске. Известно, что именно он прихватил с собой похищенные деньги.

После задержания организаторов кражи Вахитовский районный суд Казани отправил в СИЗО.