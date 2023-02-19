Уже пятый день подряд в Татарстане растет заболеваемость коронавирусом

В Татарстане продолжает увеличиваться заболеваемость коронавирусом (рост регистрируется с 14 февраля). Сегодня подтверждены 137 случаев заражения Covid-19 по сравнению с 128 накануне. Это следует из данных портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 38 заболевшим, тогда как за день до этого были госпитализированы 49 человек. Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 197 019 татарстанцев.

В общей сложности удалось выздороветь 193 110 жителям республики, в том числе за последние сутки излечились 84 пациента. Днем ранее стало известно о 167 поправившихся больных.

Общее число официально признанных в республике смертей от Covid-19 по-прежнему равняется 2010. Последний раз информация о летальном исходе публиковалась 20 января.

В целом по России число инфицированных коронавирусом за день увеличилось на 14 233 человека. Поправились 9316 пациентов. Госпитализированы с Covid-19 799 заболевших. Зарегистрированы как скончавшиеся от этой болезни 36 человек.