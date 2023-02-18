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Здоровье 18 февраля 2023 11:08

Четвертый день подряд в Татарстане растет заболеваемость Covid-19

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С 14 февраля в Татарстане растет заболеваемость Covid-19. По последним данным, в республике инфекцию подхватили 128 человек, днем ранее – 119. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.

Госпитализация понадобилась 49 жителям РТ. Еще 167 выздоровели. Общее количество ковид-случаев в регионе с начала пандемии составило 196 882.

#коронавирус
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