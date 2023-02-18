news_header_bot_970_100
Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Четвертый день подряд в Татарстане растет заболеваемость Covid-19
Скопировать ссылку
news_top_970_100
С 14 февраля в Татарстане растет заболеваемость Covid-19. По последним данным, в республике инфекцию подхватили 128 человек, днем ранее – 119. Об этом свидетельствуют данные портала стопкоронавирус.рф.
Госпитализация понадобилась 49 жителям РТ. Еще 167 выздоровели. Общее количество ковид-случаев в регионе с начала пандемии составило 196 882.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»