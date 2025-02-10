«Уже обратного шагу нет. Я пойду!»: жена бойца из РТ рассказала об уходе мужа на СВО

В Тукаевском районе Татарстана торжественно закрыли Год семьи. Мероприятие прошло в Доме культуры, находящемся в поселке Новый. Почетными гостями стали многодетные семьи, семьи участников специальной военной операции и многие другие.

Поздравить собравшихся приехали начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова и руководитель исполнительного комитета Тукаевского района Камиль Назмиев.

Военнослужащий с позывным Федя со своей супругой Збойдой живут в любви и согласии более 30 лет. Жена поддержала мужа в непростой момент их совместной жизни: 21 мая 2023 года, на второй день после ее дня рождения, он сообщил, что отправляется на передовую. В тот день татарстанец собрал за одним столом жену и сына.

«Мы сели с сыном за стол. Он такой встал и говорит: «Обсуждению не подлежит. Я подписал контракт». Мы вообще были в шоке. У меня сын аж вскочил. Вообще. «Уже обратного шагу нет. Я пойду!» – рассказала жена военнослужащего.

Военнослужащему с позывным Федя – 56 лет. Медосмотр прошел, когда жена была на работе. Родным ничего не сказал. По словам мужчины, он служит Краснолиманском направлении механиком-водителем БТР-82.

«Часто выезжали на передовую. В один из выездов мне пробили на БТРе колеса. Тогда я сам доехал до своей части. Второй раз попали – двигатель мне разорвало, эвакуировали после этого БТР, а в третий раз дрон залетел мне со стороны водителя», – поделился воспоминаниями боец.

Военнослужащий получил ранение. Сейчас он находится в отпуске, поэтому и смог посетить мероприятие.

На торжественное событие также позвали и родителей военнослужащего с позывным Капа. «С мужем 42 года живем уже. Двое детей у нас: сын и дочь. Сын на СВО. Уже третий год там, по мобилизации», – рассказала Галина, мама военнослужащего.

«Жена Богом дана. Спасибо ей большое то, что столько лет прожили вместе. Всё в жизни было. В основном только хорошее было. Детей подняли, воспитали. Мы на железной дороге 40 лет отработали. Благодаря железной дороге, наверное, у нас семья такая дружная. На железной дороге должны работать только люди с железным характером», – заметил отец бойца Петр.

И пока одни семьи отмечают десятилетия совместной жизни, другие становились молодоженами. Сюрпризом для гостей мероприятия стал момент бракосочетания. Артем Смольков и Лариса Колосова решили связать себя узами брака.

«У нас никогда не было такой регистрации красивой, трогательной, у нас никогда не было столько гостей на свадьбе. Полный зал. Думаю, для этого мероприятия мы стали маленьким кусочком радости и позитива – чтобы брали с нас пример и почаще были свадьбы такие веселые, как у нас», – подчеркнул Артем Смольков.

Руководитель исполнительного комитета Камиль Назмиев заявил, что на сегодняшний день семьям военных оказывается большая поддержка. «Определены координаторы. Еженедельно мы ведем прием граждан. <...> мы с ними встречаемся, решаем жилищные условия и вопросы, которые на сегодняшний день остаются сложными», – отметил руководитель исполкома.

Начальник Управления ЗАГС Кабинета Министров РТ Эльвира Ахметова заметила: «Как вы уже видели, здесь собрались многодетные семьи, многопоколенные семьи, семейные династии, семьи, где сегодня близкие и родные находятся на СВО, защищая нашу Родину. Это говорит о том, что в Тукаевском районе ведется адресная, плановая работа с каждой семьей».

И эта работа будет продолжена и в дальнейшем, заверили сотрудники администрации Тукаевского района. А пока для собравшихся организовали концертную программу.

С 23 января те, кто заключает контракт с Минобороны РФ в Татарстане получают 2,8 млн рублей. Увеличение размера выплат связано с повышением вознаграждения в республике. Новая выплата будет действовать до 1 апреля 2025 года. Стоит учесть, что в зоне СВО бойцы получают денежное довольствие – от 210 тыс. рублей в месяц.

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Материал подготовлен при участии Эльмиры Гайнутдиновой.