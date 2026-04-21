На голосование за объекты благоустройства на 2027 год в РТ вынесено 178 пространств

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Стартовало всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2027 год. О старте кампании сообщил Президент России Владимир Путин на церемонии вручения III Всероссийской муниципальной премии «Служение».

В Татарстане на голосование вынесено 178 общественных пространств. Принять участие можно до 12 июня на портале.

Голосование проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», который входит в национальный проект «Инфраструктура для жизни». Жители могут выбрать территорию, которую хотят видеть благоустроенной, и тем самым повлиять на приоритеты развития городской среды. В прошлом году участие приняли 416 357 человек.

Президент России Владимир Путин отметил, что местное самоуправление напрямую связано с активностью людей и их стремлением улучшать условия жизни. Он подчеркнул, что такие инициативы необходимо поддерживать, а само голосование уже стало механизмом реальных изменений.

По его словам, в прошлом году в проекте участвовали более 1,6 тысячи муниципалитетов, а онлайн-голосование собрало свыше 16,5 миллиона человек. Также он напомнил, что ежегодно на реализацию лучших проектов из федерального бюджета выделяется около 25 млрд рублей.

В этом году голосование включает один блок – общественные пространства. Жителям предлагают выбрать парки, набережные, бульвары, улицы и скверы. Всего представлено 178 объектов – по одному или нескольким в каждом из 45 муниципалитетов республики.

Перечень сформирован совместно с местными администрациями с учетом градостроительного анализа и результатов прошлых голосований. Дополнительно 20 пространств включили по итогам опроса на портале Госуслуг.

Дворы в рамках программы «Наш двор» в голосовании не участвуют. На 2027 год осталось благоустроить 243 дворовые территории из перечня, составленного в 2019 году. За шесть лет в Татарстане уже привели в порядок 5 851 двор, в этом году работы ведутся еще на 560 объектах.

Проголосовать могут жители республики старше 14 лет. Процедура занимает около 5-7 минут. Выбрать можно только один объект и только в одном муниципалитете.

Для участия нужно авторизоваться на портале Госуслуг через систему ЕСИА, перейти в раздел «Решаем вместе», выбрать муниципалитет, ознакомиться с объектами и проголосовать. После этого система зафиксирует голос.

Во время голосования в торговых центрах и общественных пространствах будут работать волонтеры. Их можно узнать по голубой одежде с надписью «Добрый Татарстан». Они помогут пройти процедуру и ответят на вопросы.

