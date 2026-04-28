Набережная Табеева, Нокса и парк Сююмбике – 178 объектов в Татарстане выставили на голосование для благоустройства, решают жители

В Татарстане стартовало голосование за объекты благоустройства. Жителям предложили почти 200 территорий в 45 муниципалитетах. Отобранные площадки благоустроят в приоритетном порядке в 2027 году. Принять участие можно онлайн или с помощью волонтеров, рассказываем как.





Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За 2015-2025 годы в Татарстане благоустроено 441 общественное пространство на 29 млрд рублей. Регион стал «родоначальником» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщил сегодня на брифинге в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ Марат Айзатуллин.

«Опыт республики высоко оценил Минстрой России и предложил его масштабировать на всю страну. Регламенты и практика, разработанная в республике, вошли в федеральные стандарты благоустройства», – отметил он.

В этом году в ходе федерального проекта запланировано благоустроить 51 объект на сумму 2,5 млрд рублей.

«Республика ежегодно участвует во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. За восемь лет финансирование из федерального бюджета получили 55 проектов, 42 из которых уже завершены и 13 планируем завершить в этом году», – заметил Айзатуллин.

В 2026 году начато освоение финансирования по шести объектам – победителям Всероссийского конкурса прошлого года на общую сумму около 866 млн рублей, из них более 474 млн рублей – субсидия из федерального бюджета.

Проведение ежегодного голосования при выборе проектов общественных пространств с 2018 года стало обязательным условием участия в федеральном проекте. Всероссийское онлайн-голосование стартовало 21 апреля и продлится до 12 июня.

Участниками голосования уже стали более 126 тысяч жителей республики.

С каждым годом интерес жителей к выбору территорий растет. За последние пять лет вовлеченность татарстанцев увеличилась в 2,5 раза: если в 2021 году проголосовали 170 тысяч человек, то в прошлом году свое мнение выразили уже более 416 тысяч жителей республики, сообщила директор фонда «Институт развития городов РТ» Наиля Нагуманова.

В этом году на голосование вынесено 178 объектов в 45 муниципальных образованиях. Четверть из них – улицы и бульвары, а 40% – дворовые территории.

Фото: prav.tatarstan.ru

С этого года изменилась процедура голосования. Если в прошлые годы жители республики голосовали на региональном портале госуслуг, то сейчас можно голосовать на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru, в приложении «Госуслуги. Решаем вместе» или с помощью волонтеров.

«Чтобы максимально упростить процесс для граждан, на улицах городов и в общественных пространствах работают специальные волонтеры. Узнать их можно по фирменной экипировке небесно-голубого и синего цвета с официальным брендированием проекта», – рассказала Нагуманова.

Встретить добровольцев можно в популярных парках и скверах, на крупных городских мероприятиях, спортивных площадках. Волонтеры используют два метода работы, которые позволяют быстро и легитимно засчитать голос жителя. Во-первых, с помощью смартфона через QR-код.

«Волонтер на своем планшете или смартфоне генерирует уникальный QR-код специально для вас. Вы сканируете этот код своим мобильным телефоном. Система автоматически перенаправляет вас на официальный сайт голосования. Вы авторизуетесь через свой аккаунт на портале госуслуг и выбираете понравившуюся территорию. Волонтер нажимает кнопку «Проверить», чтобы убедиться, что голос успешно отправлен», – пояснила Нагуманова.

Во-вторых, можно проголосовать через устройство волонтера. «Вы называете волонтеру свой номер телефона. Доброволец вводит его в специальное рабочее приложение «Госуслуги Волонтер». На ваш телефон приходит СМС с четырехзначным кодом доступа. Вы диктуете этот код волонтеру, а также называете Ф. И. О. Волонтер фиксирует ваш выбор конкретного объекта в системе», – отметила Нагуманова.

Замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Булат Габдрахманов добавил, что бояться волонтеров не нужно.

Фото: prav.tatarstan.ru

«Никаких утечек персональных данных произойти не может», – обещал он.

СМС-код, который приходит жителю, нужен исключительно для подтверждения личности в системе голосования и не дает доступа к другим личным данным на госуслугах.

Один человек может проголосовать только за один объект. Проголосовать повторно или выбрать несколько территорий нельзя. Выбор изменить нельзя. После того как волонтер нажал кнопку подтверждения, выбор считается окончательным. Объекты, набравшие наибольшее количество голосов, станут приоритетными для благоустройства в 2027 году.

От набережной Табеева до Больничного городка: что благоустроят в Челнах, Альметьевске и Нижнекамске

Жители Набережных Челнов, Нижнекамска и Альметьевска выбирают территории, которые преобразятся в приоритетном порядке в 2027 году. В Автограде на выбор жителей представлено шесть объектов. В их числе Набережная имени Табеева, где планируется провести пятую очередь благоустройства.

«Мы планомерно работаем над этой зоной, начиная с парка «Прибрежный». Пятая очередь должна стать финальным аккордом, который свяжет реализованные участки в единую систему. В 2026 году на территории четвертой очереди появится масштабный павильон для проведения городских праздников и юбилеев, а голоса жителей в этом году помогут донасытить транзитную зону новыми функциональными площадками в 2027-м», – подчеркнула Наиля Нагуманова.

В Альметьевске на голосование вынесены семь территорий. В их числе социально значимый проект по реорганизации территории больничного городка на проспекте Строителей. Это объект регионального масштаба, который ежедневно посещают более 2000 человек со всего юго-востока республики.

«Главная цель проекта – разрешить затяжной конфликт между пешеходами, личным транспортом и машинами экстренных служб», – отметила Нагуманова.

Ежедневно на территорию заезжает более 300 машин, создавая препятствия для «скорых» и мам с колясками. Для решения проблемы предлагается вынести парковку за пределы городка. Внутри оставят места только для спецтранспорта, сотрудников и маломобильных пациентов, к примеру, посетителей онкодиспансера.

Для Нижнекамска отобраны шесть территорий, в числе которых вторая очередь парка Сююмбике.

«Парк Сююмбике – это важнейшая транзитная артерия. Через него жители частного сектора ежедневно добираются до центра города пешком. Наша задача – превратить этот путь из простого маршрута в комфортное общественное пространство», – сказала директор института.

В обновленном проекте третьей очереди набережной озера Нижний Кабан сократили пешеходную зону

Наиля Нагуманова также представила обновленный проект третьей очереди набережной озера Нижний Кабан в Казани. Это общественное пространство выносили на голосование несколько лет подряд.

«Объект, очевидно, находится в приоритете жителей. Мы увидели рост голосов в два раза относительно тех результатов, которые были в 2021 году. В 2023 году более 8 тысяч человек проголосовали за благоустройство третьей очереди набережной озера. Те преобразования, которые мы с вами видим сейчас, в том числе происходят благодаря голосам наших жителей», – подчеркнула директор института.

После встреч с жителями проект проработан с архитекторами и с экспертами.

«Основные изменения, которые сейчас претерпевает проект, – это изменение трассировки для того, чтобы каждый раз, когда человек гуляет по набережной, его взгляд сосредотачивался на наших больших городских архитектурных доминантах. Было принято решение сократить объем пешеходной зоны, которая идет прямо по воде, и унести ее на территорию берега для того, чтобы люди могли больше времени проводить именно под зелеными насаждениями», – сообщила Нагуманова.

Фото: prav.tatarstan.ru

В Казани на сегодняшний день свой выбор общественных пространств на голосовании сделали уже более 30 тыс. горожан, сообщил замруководителя исполкома Казани по вопросам благоустройства Игорь Куляжев.

В список для голосования в этом году включены 24 объекта. Перечень сформирован на основе предложений жителей. Локации распределены по городу равномерно: по три объекта представлены в Приволжском, Авиастроительном, Московском, Ново-Савиновском и Кировском районах и сразу шесть – в Советском.

В случае победы на голосовании сквера по улице Татарстан в Вахитовском районе там установят памятник великому татарскому композитору Саре Садыковой, обновят пешеходные дорожки и проведут дополнительное озеленение.

В сквере на улице Шамиля Усманова в Московском районе благоустроят территорию рядом с обновленным Московским рынком. В Советском районе в списке для голосования Ноксинский лес, сквер «Айболит», территория вдоль Ноксы, сквер редких растений на улице Торфяной, а в Ново-Савиновском – территория вокруг озера на улице Голубятникова.

«Победитель прошлых лет – бульвар по улице Серова – в этом году выходит на завершающий этап нового строительства. Наши жители проявили большую активность. Мы видим, как они переживали за свой микрорайон и теперь реально могут прикоснуться к воплощенным в жизнь идеям благодаря их голосам», – заметил Игорь Куляжев.

Он напомнил, что в голосовании могут принять участие все жители Татарстана старше 14 лет, у которых есть профиль на портале госуслуг. В Казани это более миллиона человек. В голосовании прошлого года участвовали 130 тысяч казанцев, или 12% от общего числа людей, которые могли это сделать. В заключение Куляжев призвал жителей Казани и Татарстана к активному участию в голосовании.