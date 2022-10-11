Майоров: «Узбекистан начал проявлять интерес к нашему авиастроению»

Председатель правления Ассоциации «Машиностроительный кластер РТ», советник министра промышленности и торговли республики Сергей Майоров прокомментировал «Татар-информу» перспективы сотрудничества Татарстана и Узбекистана.

«Узбекистан всегда был неравнодушен к татарстанской продукции машиностроения. А теперь он начал проявлять интерес и к нашему авиастроению. Это очень хорошо. Мы же готовимся выпускать самолеты. Их надо куда-то продавать. Если мы будем производить 10 самолетов в год, посчитайте, сколько их будет. Мы выйдем на это количество ориентировочно на 2034 год», – сообщил Майоров.

Собеседник агентства напомнил, что «Аэрофлот» на Восточном форуме подписал контракт только на 40 самолетов Ту-214.

«Поэтому нам сейчас нужно искать рынок для наших судов. Безусловно, надо активно заниматься продвижением нашей продукции не только республике, но и России. Потому что, если мы не выйдем на объем 10 самолетов в год, мы нормальной себестоимости не достигнем. Это понятно: эффект, масштаб снижают себестоимость», — подчеркнул он.

Подробнее о перспективах сотрудничества в материале «Сергей Майоров о визите в Узбекистан: «Нам нужно активно искать рынок для наших Ту-214».

Напомним, Президент Татарстана Рустам Минниханов вчера провел свой рабочий день в Узбекистане. Его сопровождали представители крупных предприятий республики и чиновники. В городе Джизаке был открыт первый зарубежный филиал КФУ. «Нас связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества, которое в последние годы стабильно укрепляется», — отметил Рустам Минниханов на церемонии открытия. Президент также заявил об интересе к машиностроительному и авиастроительному кластерам.