Минниханов в Ташкенте и Джизаке: где точки пересечения Татарстана и Узбекистана?

Президент Татарстана Рустам Минниханов провел сегодня свой рабочий день в Узбекистане. Его сопровождали представители крупных предприятий республики и чиновники. В ходе этого визита акцент был сделан на образовании – в городе Джизак появился первый зарубежный филиал КФУ. Подробности поездки руководителя республики – в обзоре «Татар-информа».

В городе Джизак Рустам Минниханов открыл первый зарубежный филиал КФУ Фото: president.tatarstan.ru

Открытие филиала КФУ и интерес к машино- и авиастроению

Первым городом, куда отправился Президент Татарстана Рустам Минниханов, стал Джизак – здесь был открыт филиал Казанского федерального университета (КФУ). Это первое зарубежное подразделение вуза.

Проект поддержало руководство Узбекистана. Выбор специальностей обусловлен потребностями республики. Это машиностроение, геология, программный инжиниринг, экономика, информационные системы и технологии, менеджмент, лингвистика, фармация и журналистика. Учебный процесс начнется уже 31 октября.

«Нас связывают традиции многолетнего продуктивного сотрудничества, которое в последние годы стабильно укрепляется», — отметил Рустам Минниханов на церемонии открытия.

Также в Джизаке руководитель республики посетил IT-парк и полилингвальную школу. В Ташкенте Рустам Минниханов встретился с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым.

Президент РТ поблагодарил хокима за активную позицию в вопросе развития химико-индустриального технопарка «Чирчик» – это совместный проект татарстанского «Химграда» и узбекистанских партнеров.

В Ташкенте Рустам Минниханов встретился с хокимом Ташкентской области Зойиром Мирзаевым Фото: president.tatarstan.ru

«Сегодня на его территории осуществляют деятельность 6 компаний-резидентов. Ведется работа по размещению еще шести новых производственных компаний. Уверен, при вашей поддержке технопарк будет успешно развиваться и дальше», – отметил Президент Татарстана.

В состав татарстанской делегации вошли представители 15 компаний из Татарстана, а также ректоры вузов. Президент отметил, что у нашей республики есть интерес к машиностроительному и авиастроительному кластеру.

«Есть потенциал для роста взаимной торговли. Это и в машиностроении, и в агропромышленном комплексе. Отдельного внимания заслуживает сфера туризма», — сказал он.

Президент подчеркнул, что Узбекистан — динамично развивающаяся экономика с большим потенциалом роста. «У нас есть много перспективных проектов, которые могли бы стать полезными для развития как Узбекистана, так и Татарстана», — добавил Минниханов.

В состав татарстанской делегации вошли представители 15 компаний из Татарстана, а также ректоры вузов Фото: president.tatarstan.ru

Открытие технопарка «Чирчик» и подписание «дорожной карты»

Напомним, что это второй визит Президента нашей республики в Узбекистан в этом году. В марте этого года состав нашей делегации был еще более представительным. В нее входили в то время вице-премьер, министр промышленности и торговли Альберт Каримов, заместители Премьер-министра Роман Шайхутдинов и Лейла Фазлеева, мэры городов, ректоры КФУ и Университета Иннополис, руководитель Исполкома Всемирного конгресса татар, руководители КАМАЗа и «Татнефти». В целом представители 35 компаний и предприятий республики.

Сама программа поездки включала встречи с руководством Узбекистана, представителями деловых кругов. В ходе того визита был открыт химико-индустриальный технопарк «Чирчик» в Ташкентской области, созданный при участии технополиса «Химград» из Казани. Для его резидентов власти Узбекистана предусмотрели налоговые льготы и освобождение от таможенных пошлин сроком до 3 лет. В ближайшие годы в технопарке планируется наладить выпуск более 100 наименований продукции, необходимой в Узбекистане. Интересно, что первыми ласточками технопарка стали татарстанские компании «ВР-Пласт» (по производству пластика), «Бионоватик» (выпускает средства защиты растений) и «Натуральное здоровье» (специализируется на биодобавках).

Кроме того, тогда же была подписана «дорожная карта» по расширению сотрудничества между хокимиятом Ташкента и Правительством Татарстана на 2022-2023 годы, а также меморандумы о сотрудничестве с рядом татарстанских компаний.

По итогам 2021 года татарстано-узбекистанский товарооборот составил почти 200 млн долларов США и вырос на 23,5%. Но, как отмечали стороны, еще есть огромный потенциал для развития сотрудничества. «Уверен, что здесь есть немалый потенциал дальнейшего роста и наша республика в этом заинтересована», – прокомментировал сегодня итоги визита министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко.

Химико-индустриальный технопарк «Чирчик» – это совместный проект татарстанского «Химграда» и узбекистанских партнеров Фото: prtuz.tatarstan.ru

«У узбеков есть определенный интерес к нашим вертолетам»

Председатель совета директоров «Тулпар Аэро Групп» Азат Хаким заметил «Татар-информу», что пока трудно говорить о возможном взаимодействии двух стран в области авиастроения.

«Когда-то в Ташкенте был крупный авиазавод им. Чкалова, — вспоминает он. — Это было одно семейство Ильюшиных, которые и у нас собирались. Наверное, там еще остались какие-то заделы. Из того, что было, сейчас собрать можно. Ну а второе: у них есть определенный интерес к нашим вертолетам».

К слову, еще в конце 2020 года в СМИ появились сообщения о том, что в Узбекистане хотят возродить Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова (ТАПОиЧ). В частности, этот вопрос поднимался во время рабочей поездки в Узбекистан министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова. В российском ведомстве тогда не скрывали, что в числе приоритетов российско-узбекского взаимодействия — проекты в области авиастроения.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев в ходе встречи с главой Минпромторга РФ заявил, что на переговорах с российскими партнёрами обсуждалась судьба бывшего авиазавода в Ташкенте – ТАПОиЧ. «У меня внутри тоже обида. В мире были считанные государства, которые производили самолеты. А мы своими руками это уничтожили, к сожалению. Но мы все равно прилагаем очень много усилий для его восстановления», — приводили слова главы Узбекистана журналисты. Некогда это был один из крупнейших авиазаводов Советского Союза. Его история на узбекской земле началась осенью 1941 года: именно тогда в Ташкент из подмосковных Химок эвакуировали ремонтный завод № 84 ГВФ.

Уже спустя два месяца после эвакуации он начал выпуск самолетов ПС-84 (Ли-2). Первый из них поднялся в небо 7 января 1942 года. Известно, что после Великой Отечественной войны и вплоть до 2012 года ташкентский авиазавод выпускал самолеты семейства Ил и Ан. В 1960 году на заводе был построен и испытан винтокрыл Ка-22. Производство ограничилось пятью машинами. Затем, до 1962 года здесь строили кабины вертолетов Ка-26 для завода в Кумертау.



«В первую очередь могут быть интересны фрукты и ранние овощи»

На какой почве могут сойтись республики в сельском хозяйстве? «У нас разные природные и климатические условия. В Татарстане больше земли и воды. Это говорит о том, что у нас выращиваются разные культуры, — заметил «Татар-информу» заместитель председателя комитета по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике Госсовета РТ Тахир Хадеев.

По его словам, в Узбекистане выращивается хлопок и фрукты, у нас есть все основные культуры плюс молоко и мясо, развита переработка и, кроме того, очень серьезно продвигаются масличные. «Поэтому у нас есть чем обменяться друг с другом», — убежден он. По словам парламентария, возможна и какая-то кооперация: «Мне кажется, мы дополняем друг друга».

Хадеев полагает, что нашей республике, в первую очередь, могут быть интересны узбекские фрукты и ранние овощи. «Сегодня доставку, в основном, определяет только логистика. А потребность есть», — говорит он. В свою очередь, Татарстан может предложить соседям озимую рожь, пшеницу и другие зерновые культуры, мясо-молоко, сахар. «У нас еще и масла много, — напомнил собеседник агентства.

«У нас разные природные и климатические условия. В Татарстане больше земли и воды. Это говорит о том, что у нас выращиваются разные культуры» Фото: president.tatarstan.ru

Депутат предполагает, что возможен также обмен студентами аграрного вуза: «Мы чувствуем определенную остроту в кадрах. Их пополнение из Узбекистана, тоже, наверное, возможно в каком-то ракурсе. И еще, думаю, туризм. В Узбекистане такая жара, пусть приезжают к нам и летом, и зимой кататься на лыжах. А мы туда поедем».

«Наша республика очень развитая. Поэтому у Президента, а он мудрый человек и всегда отстаивает интересы Татарстана, в портфеле есть много предложений», — подытожил Хадеев.

«Раньше все хотели all inclusive, а Узбекистан направление культурное»

«Популярность Узбекистана у наших туристов в последние годы растет. Он ориентировочно находится на третьем и даже втором месте после Турции наряду с Казахстаном», — свидетельствует генеральный директор компании AVT Азамат Сабиров.

Он напомнил тенденцию: россияне с некоторых пор обратили внимание на ближние страны. В том числе многие едут посмотреть Узбекистан и заодно «сделать пласткарт» (Visa и MasterCard, платежные системы которых работают в 210 странах мира, — прим. Т-и). По замечанию Сабирова, поток въезжающих в эту страну из России значительно вырос именно из-за карточных туров. «Такие визиты в Узбекистан были наиболее популярны, потому что и полетов сюда было больше, чем в тот же самый Казахстан и Беларусь с Арменией. К тому же открыть счет было дешевле и банки были более адекватны». Для этого «туристы» отправлялись в Узбекистан, в основном на неделю.

«В Узбекистане такая жара, пусть приезжают к нам и летом, и зимой кататься на лыжах. А мы туда поедем» Фото: president.tatarstan.ru

А после того как позакрывались все дешевые направления пляжного отдыха, замечает собеседник «Татар-информа», россияне начали рассматривать и познавательный отдых в этой стране. «Раньше просто всем хотелось all inclusive (все включено, — прим. Т-и). А Узбекистан — это направление культурное. Тут ты можешь видеть уникальные места, которые не увидишь больше нигде. Один только город Хива (был основан более 2,5 тыс. лет назад, — прим. Т-и) чего стоит. Кроме того, есть еще и Самарканд с обсерваторией Улугбека. В средние века люди с высоты 30-этажного здания изучали небо, — комментирует он. — Сказать, что это будет паломничество, как в Турцию, я не могу, потому что в Узбекистане и гостиничный фонд не такой большой, и цены достаточно высокие. Но есть же люди, которые хотят просто отдохнуть на солнце».

Сабиров рассказывает, что будучи в Узбекистане, специально поинтересовался: можно ли снизить цены на авиабилеты или предпринять что-то еще? И услышал в ответ, что в Узбекистан с удовольствием приезжают туристы со всех стран мира. Например, японцы его просто обожают. То есть проблем в этом плане у них нет.

Он признает, что «отдать в два раза больше денег, чтобы просто где-то погулять, захочет не каждый». Соответственно, в Узбекистан из числа наших людей решатся поехать не все. Но в целом туризм туда привлекателен по разным причинам. Хотя он все-таки ориентирован на людей с достатком: есть направления и подешевле.

Гендиректор AVT обрисовал причину: «Из-за потока гастарбайтеров, а сейчас, как известно, происходит их массовый исход, билеты в Узбекистан пока находятся не в самом выгодном ценовом сегменте: спрос на них большой. Цены взлетели месяц назад, как только в России объявили частичную мобилизацию. Сейчас они уже стали пониже».