Узбекистан и Россия расширяют кооперацию в сфере высшего образования

Системы высшего образования России и Узбекистана активно взаимодействуют друг с другом, происходит их интеграция. В частности, Президент РФ Владимир Путин на недавних переговорах с узбекским коллегой Шавкатом Мирзиёевым отмечал, что Узбекистан занимает одно из первых мест среди государств СНГ по количеству студентов в российских вузах. Разворачивающиеся при взаимодействии высших школ двух стран процессы для «Татар-информа» прокомментировала кандидат экономических наук Римма Юнусова, доцент кафедры корпоративной экономики и менеджмента факультета Совместной международной образовательной программы Ташкентского государственного экономического университета (Узбекистан) и Уральского государственного экономического университета (Россия):

«Узбекско-российские отношения в сфере высшего образования переживают период стремительного развития. Этот процесс имеет важное значение для обеих стран, способствуя укреплению экономических и культурно-гуманитарных связей между двумя государствами. К тому же сотрудничество Узбекистана и России в сфере просвещения и науки имеет глубокие исторические корни. Многие узбекистанские студенты обучаются в ведущих вузах России, что формирует прочные связи.

В Узбекистане и России понимают важность усиления кооперации в области образования, науки и инноваций, повышения уровня академической мобильности, активизации сотрудничества в сфере коммерциализации научных разработок. Стороны ведут активную работу по организации совместных факультетов и кафедр, студенческих мероприятий (фестивали науки, культуры, межвузовские конкурсы и олимпиады). Словом, совместный поиск новых подходов и нестандартных решений в сфере высшего образования — в числе приоритетных направлений.

В последние годы наблюдается активизация взаимодействия на государственном уровне. Так, с момента подписания Соглашения между правительствами Республики Узбекистан и Российской Федерации о взаимном признании образования, квалификации и ученых степеней от 30 мая 2019 года стремительное развитие получили программы обмена студентами и преподавателями. Документ регулирует взаимное признание образования, квалификации и ученых степеней, полученных в Узбекистане и России, применяется к образованию и квалификации, полученным в образовательных и научных организациях государств сторон по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, а также к ученым степеням.

Узбекистан является лидером среди стран СНГ по общему количеству филиалов российских вузов, действующих на территории страны. В частности, в столице и регионах республики ведут работу филиалы Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева, Московского государственного института международных отношений, Национального исследовательского технологического университета «МИСиС», Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова, Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), Астраханского государственного технического университета, Российского государственного педагогического университета имени А. И. Герцена, Национального исследовательского университета «МЭИ», Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина, Казанского федерального университета и другие.

Российские вузы ежегодно принимают тысячи студентов из Узбекистана, предоставляя им возможность получать качественное образование по разным специальностям. В свою очередь отечественные вузы также открыты для российских студентов и преподавателей, что способствует взаимному обмену опытом и знаниями.

Развитие научного сотрудничества является еще одним важным аспектом узбекско-российских отношений. Совместные исследования и проекты позволяют ученым обеих стран обмениваться опытом, знаниями и технологиями. Это способствует развитию инноваций, что положительно сказывается на экономическом и социальном развитии двух государств.

Ярким примером кооперации в данном направлении служит состоявшийся 22–26 апреля 2024 года в Екатеринбурге XIV Евразийский экономический молодежный форум (ЕЭФМ), организованный Уральским государственным экономическим университетом (УрГЭУ). В 2024-м тема форума звучала так: «Россия — Евразия — Мир. Интеграция — развитие — перспектива». В этом году ЕЭФМ собрал рекордное количество гостей и участников (более 17 тыс. человек из 114 стран мира и 81 региона России). Свыше десяти тысяч проектов на 50 конкурсов в рамках шести конгрессов было подано школьниками, студентами и молодыми учеными из России, Узбекистана, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Беларуси, Азербайджана. Около ста человек стали лауреатами. Конкурсные работы участников оценивали примерно 800 экспертов. Также прошли открытые лекции в области экономики, образования, инноваций, финансовой и компьютерной безопасности, управления и права, туризма, устойчивого развития, налогообложения, финансовой интеграции Евразии.

Ташкентский государственный экономический университет был выбран в качестве площадки для отбора участников, так как реализует совместную образовательную программу с УрГЭУ. В соответствии с конкурсными направлениями из более чем ста претендентов были выбраны лучшие работы трех кандидатов, занявших первые места в Ташкенте. Их авторы — два студента факультета Совместной международной образовательной программы ТГЭУ и УрГЭУ (СМОП), а также один студент ТГЭУ. Остальные студенты, занявшие почетные вторые и третьи места, награждены представителем Уральского государственного экономического университета, прибывшим для торжественного вручения грамот и памятных подарков.

По условиям проведения форума студенты, завоевавшие первое место в отборочном туре, продолжили участие уже на международной арене. По результатам конкурсного отбора в РФ студент ТГЭУ занял второе место среди участников более чем из 15 стран, что еще раз подтверждает высокий уровень подготовки студенческой молодежи Узбекистана. Именно благодаря усилиям и поддержке педагогов студенты способны достигать таких весомых результатов на международной арене, так как преподаватели не только передают знания и навыки, но и вдохновляют студентов стремиться к высоким целям, развивать критическое мышление и быть конкурентоспособными в глобальном масштабе.

Кроме того, в состоявшемся Форуме ректоров вузов Узбекистана и России, посвященном вопросам развития и сотрудничества между евразийскими университетами, приняли участие 55 представителей российских и зарубежных вузов из десяти стран. В рамках этой и других встреч состоялось подписание нескольких документов, где закреплены планы и задачи по развитию академической мобильности студентов и профессорско-преподавательского состава, реализации совместных научных исследований и обмену опытом по разным направлениям деятельности.

Важным шагом на пути к укреплению сотрудничества в сфере высшего образования и науки является интеграция образовательных систем Узбекистана и России. Внедрение совместных образовательных стандартов и программ позволяет повысить качество образования и облегчает процесс признания дипломов и квалификаций. Это особенно важно в условиях глобализации, растущей мобильности студентов и специалистов. В настоящее время в 34 вузах Узбекистана обучение ведется на основе 45 совместных образовательных программ с российскими вузами. Благодаря реализации программы академической мобильности сотни профессоров посетили научно-образовательные центры Российской Федерации за последние два года.

Укрепляющееся сотрудничество между высшими учебными заведениями двух стран способствует развитию узбекско-российского взаимодействия и расширению его масштабов. Так, научное партнерство в сферах продовольственной безопасности, предупреждения экологических проблем, эффективного использования современных информационных технологий, химической промышленности, медицины полностью отвечает интересам народов дружественных стран. Об активности и системности сотрудничества свидетельствуют совместные межвузовские проекты, а также регулярное проведение научно-практических форумов и конференций. Представители академического сообщества Узбекистана и России акцентируют внимание на вопросах подготовки научных и научно-педагогических кадров в магистратуре, аспирантуре и докторантуре, создании сети передовых инженерных школ при сотрудничестве университетов Узбекистана и России, специализирующихся в таких важных инженерно-технических областях, как транспорт, логистика, машиностроение, геология, металлургия, энергетика, химия, а также на открытии центров инноваций.



Несмотря на значительные успехи, узбекско-российское сотрудничество в сфере высшего образования сталкивается с рядом вызовов. Среди главных задач сегодня — обеспечение доступности образования и повышение его качества. Следует продолжать работу над модернизацией образовательной инфраструктуры, внедрением современных технологий и методов обучения.

Перспективы дальнейшего развития кооперации в этой сфере включают расширение программ обмена, увеличение числа совместных образовательных проектов и научных исследований, а также укрепление партнерских связей между вузами двух стран. Важно завершить деятельность по интеграции образовательных систем и признанию дипломов, что будет способствовать свободной миграции специалистов и студентов между Узбекистаном и Россией.

Развитие узбекско-российских отношений в сфере высшего образования, науки и инноваций имеет ключевое значение для укрепления отношений дружбы и взаимопонимания между странами. Взаимовыгодное партнерство способствует не только повышению качества образования, но и усилению экономических и культурно-гуманитарных связей между народами. Реализация совместных проектов в социальном секторе вносит огромный вклад в повышение качества жизни и достижение устойчивого развития».