Делегация Татарстана прибыла в Узбекистан

С 3 по 6 июля Узбекистан посетит делегация из Татарстана во главе с министром труда и социальной защиты РТ Эльмирой Зариповой и министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным. Основная тема визита — привлечение на работу в Татарстан выпускников средних специальных учебных заведений центральноазиатской страны, профориентация и подготовка специалистов.

В состав делегации вошли представители Минпромторга, Минстроя и Миндортранса Татарстана, Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа», а также ряда предприятий республики.

Татарстанская делегация посетит Ташкент, Навои, Самарканд и Бухару. Запланированы встречи с руководством трех узбекистанских министерств — высшего образования, науки и инноваций, дошкольного и школьного образования, занятости и сокращения бедности, а также Агентства по вопросам внешней трудовой миграции.

В Самарканде делегаты из Татарстана собираются встретиться с хокимом Самаркандской области и с директорами местных учреждений среднего профессионального образования в сфере транспорта, строительства и машиностроения, посетят учебные заведения. Такие же встречи пройдут в Навои и Бухаре.

Предложения по сотрудничеству включают следующие пункты:

— Сетевое взаимодействие профессиональных образовательных организаций Татарстана и Узбекистана;

— Обучение в профессиональных образовательных организациях Татарстана по основным профессиональным образовательным программам;

— Обучение в профессиональных образовательных организациях РТ по программам профессиональной подготовки (краткосрочные программы от 1 до 6 месяцев);

— Открытие филиалов профессиональных образовательных организаций республики на территории Узбекистана.

Таким образом татарстанские власти надеются готовить подходящих для отрасти специалистов на этапе обучения в сузах, колледжах.