Татарстан планирует готовить для своих предприятий кадры из Узбекистана

Подготовка кадров для татарстанских предприятий, знакомство с потенциалом образовательных учреждений республики, а также ряд вопросов в части трудовой миграции обсудили сегодня представители делегации РТ в Узбекистане. Участие во встрече приняли главы Минтруда РТ Эльмира Зарипова, Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин, представители татарстанских предприятий, заместитель министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахрух Далиев, директор Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана Жахонгир Хидайходжайев и другие.

По словам министра занятости и трудовых отношений РУ Раъно Турдибоевой, в республике ведется работа по внедрению системы безопасной трудовой миграции, защиты прав мигрантов и предвыездной подготовки. Заключено 16 соглашений с компаниями Татарстана, с 2021 по 2024 год в регионе трудоустроено более 6 тысяч узбекских граждан. Крупные партнеры, такие как КАМАЗ, активно участвуют в процессе. В планах — расширение программ обучения, создание образовательных центров, развитие инфраструктуры поддержки мигрантов.

Как отметила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова, Татарстан после внесения предложений о сотрудничестве рассчитывает на скорейшее подписание соглашений между работодателями и Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана. Принять соответствущие соглашения можно уже в рамках ответного визита делегации Узбекистана, который запланирован для осмотра организаций среднего профессионального звена в Татарстане.

Она поблагодарила первого заместителя министра высшего образования, науки и инноваций Узбекистана Шахруха Далиева за организацию встреч в Бухаре, Самарканде, Навои и Ташкенте для установления горизонтальных связей между работодателями и Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана.

«Мы увидели этот список и, конечно же, возлагаем большие надежды. Сегодня мы заинтересованы в специалистах, выпускниках и, конечно же, мы заинтересованы в молодых ребятах, которые сегодня обучаются в школах с русским языком, для того чтобы они стали студентами наших 47 базовых ресурсных центров, которые на территории республики осуществляют подготовку по среднему профессиональному звену», – подчеркнула Зарипова.

Она также назвала отрасли, которые наиболее остро нуждаются в специалистах. Так, в строительстве не хватает мастеров общестроительных работ, машинистов — специалистов по теплоснабжению, сварщиков, электромонтажников, кровельщиков; в машиностроении — токарей-универсалов, фрезеровщиков-универсалов; в транспортной сфере — водителей городского транспорта — порядка тысячи человек.

«Мы тоже возлагаем большие надежды и на систему, может быть, двойных дипломов, дуального образования. Помимо этого, у нас есть на каждом практически предприятии, представителей которых мы привезли сюда, свои учебные центры, которые также осуществляют подготовку специалистов — допподготовку уже — на территории РТ», — добавила Зарипова.

Она напомнила, что с 1 июля Российский университет дружбы народов запустил прием экзамена по русскому языку в Ташкенте.

В свою очередь глава Минобрнауки РТ Ильсур Хадиуллин обратил внимание на сеть общересурсных центров, которая создается в республике. Сейчас в нее входят 47 ресурсных центров, поделенных между тремя зонами: Казанской агломерацией, Альметьевской и Камской экономическими зонами.

«За девять лет существования данной программы на реализацию в целом создания ресурсных центров, оснащение лабораторий современным оборудованием республика выделила более 9 млрд рублей. И ежегодно инвестиции составляют полутора миллиардов рублей», — обратил внимание министр.

Также он рассказал об организациях машиностроительного и строительного профиля, действующих в регионе. Так, в первой сфере подготовка осуществляется в 28 ресурсных центрах, в которых в целом обучаются 7 тысяч студентов.

В стройотрасли открыты 25 ресурсных центров. Общее количество студентов — 5 тысяч человек.

В заключение глава Минобрнауки РТ обратил внимание, что на базе ресурсных центров организовано дуальное обучение, и назвал его развитие приоритетным направлением. При такой системе студенты днем работают на предприятиях, а в послеобеденное время учатся.

Подводя итоги беседы, директор Агентства по внешней трудовой миграции Узбекистана Жахонгир Хидайходжайев отметил, что стороны имеют огромный потенциал в сфере миграции.

«Касательно вашего предложения рассмотреть соглашение — обязательно рассмотрим. Я думаю, что будет принято положительное решение, — заметил он и добавил, что в дальнейшем сотрудничество в этом направлении будет расширяться. — Мы готовы расширять сотрудничество с татарстанскими работодателями».

По его словам, татарстанские работодатели предлагают мигрантам привлекательные условия и заработную плату. Граждане Узбекистана оставляют о них много положительных отзывов.