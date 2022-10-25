Уходящая в отставку Лиз Трасс призвала укреплять оборону Британии

Бывшая премьер-министр Великобритании Лиз Трасс, уходящая в отставку, выступила с последним обращением на посту лидера страны. Она поддержала свою экономическую политику, несмотря на то, что ее подходы повлекли за собой отставку премьера и вызвали шквал критики. Отдельно Трасс затронула тему украинского конфликта.

В начале выступления Трасс подчеркнула, что для нее было честью руководить страной в такие непростые времена после смерти королевы Елизаветы второй. По ее словам, правительство действовало «срочно и решительно» для поддержки населения в период экономического кризиса.

Она также подчеркнула, что Британия должна продолжать поддерживать Украину и укреплять свою оборону.

В завершение Трасс пожелала успехов новому премьер-министру Риши Сунаку, передает РИА Новости.

Напомним, Лиз Трасс 20 октября объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании. Она занимала пост главы кабинета всего 44 дня, установив антирекорд. Накануне стало известно, что премьером стал экс-глава Минфина Риши Сунак.