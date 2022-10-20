Лиз Трасс объявила об уходе с поста Премьер-министра Великобритании

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку с постов лидера правящей Консервативной партии и главы Правительства Соединенного Королевства. Об этом сообщает ТАСС.

При этом политик будет оставаться Премьер-министром Британии, пока консерваторы не выберут ее преемника.

Новый глава кабинета будет избран в течение недели, пообещала Трасс. Она стала Премьером в начале сентября, сменив Бориса Джонсона и став последним политиком, утвержденным на этой должности ныне покойной королевой Елизаветой II.

Британские СМИ обращают внимание на то, что Лиз Трасс возглавляла Правительство всего 44 дня, установив антирекорд. На это не повлияют даже те несколько дней, в течение которых она еще будет руководить кабинетом.

Ранее подобный антирекорд принадлежал известному политику начала XIX века Джорджу Каннингу. Он возглавил британское Правительство 10 апреля 1827 года, но скончался 8 августа того же года, проведя на этом посту всего 119 дней.