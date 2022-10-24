Премьером Великобритании стал Риши Сунак

Экс-глава Минфина Риши Сунак стал Премьер-министром Великобритании, передает RT.

Отмечается, что решение было принято автоматически после того, как лидер палаты общин Пенни Мордонт сняла свою кандидатуру, и Сунак остался единственным претендентом.

20 октября Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку с постов лидера правящей Консервативной партии и председателя Правительства. Напомним, она стала Премьером в начале сентября, сменив Бориса Джонсона и став последним политиком, утвержденным на этой должности ныне покойной королевой Елизаветой II. В результате Лиз Трасс установила антирекорд — она возглавляла Правительство всего 44 дня.