Уход с российского рынка обошелся McDonald's в 1,3 млрд долларов

Компания McDonald's списала 1,3 млрд долларов с начала 2022 года из-за решения прекратить деятельность в России и продать местные рестораны. Об этом сообщает РБК.

«За апрель — июнь 2022 года расходы до налогообложения, связанные со сделкой, составили 1,2 млрд долларов, а за все первое полугодие — 1,3 млрд», — отмечает издание. Сколько именно средств было получено от продажи российского бизнеса предпринимателю Александру Говору, не раскрывается.

При этом выручка от продаж у McDonald's во всем мире во II квартале этого года снизилась на 3% и составила 5,7 млрд долларов.

Ранее компания приняла решение окончательно покинуть российский рынок и объявила о продаже своих ресторанов на территории РФ. Теперь все российские рестораны сети работают под новым названием «Вкусно и точка».

До этого, еще в марте, McDonald's из-за специальной военной операции на Украине временно приостановил работу 850 своих ресторанов на территории России. Впрочем, компания по-прежнему платила зарплату 62 тыс. своих российских сотрудников. Все 17 ресторанов в Казани продолжали принимать посетителей.